Alice, figlia Susanna Messaggio morta a pochi mesi di vita/ “É sempre vicina a me”

Susanna Messaggio e il dramma della figlia Alice

Susanna Messaggio è tra gli ospiti dell’ultima puntata settimanale di Oggi è un altro giorno. Nel salotto di Serena Bortone racconterà la propria vita in cui non sono mancati i dolori. Quello più grande è sicuramente legato alla morte della figlia Alice, venuta a mancare pochi mesi dopo la nascita quando Susanna era giovanissima. A parlarne, in un’intervista rilasciata a Caterina Balivo all’interno di una puntata trasmessa ad ottobre 2019. “Ho perso la mia prima figlia quando aveva pochi mesi, ma ancora oggi la sento accanto a me”, le parole pronunciate all’epoca dalla storica valletta di Mike Bongiorno.

Susanna Messaggio: chi è, carriera, il grave lutto e cosa fa oggi/ Da preferita di Mike Bongiorno a..

“Alice, la mia prima bambina, è morta a pochi mesi di vita per un problema cardiocircolatorio Io all’epoca studiavo medicina. Ho smesso e ho iniziato a studiare psicologia perché volevo aiutare le donne che avevano vissuto il mio stesso dramma”, aveva aggiunto ancora.

Il ricordo di Alice nelle parole di mamma Susanna Messaggio

La morte di Alice è un dolore che Susanna Messaggio porta sempre con è. Dopo il dramma vissuto, la messaggio è diventata mamma altre due volte con la nascita di Martina e Jacopo. “Poi è nata mia figlia Martina, che oggi ha 24 anni. Dal mio terzo matrimonio, è nato mio figlio Jacopo. I miei figli sono tutto e per me sono tre” – aveva raccontato la Messaggio a Caterina Balivo.

Giorgio Olivieri, ex mariti e figli di Susanna Messaggio/ Vita privata della showgirl

“Alice è tornata nel Paese delle meraviglie, ma è sempre vicina a me”, aveva concluso Susanna che, oggi, nel salotto di Serena Bortone, ripercorrerà le varie tappe della sua vita sia professionale che privata.

LEGGI ANCHE:



© RIPRODUZIONE RISERVATA