Alice, chi è la mamma di Paola Perego/ “Mi sento fortunata perché…”

Alice e Pietro Perego sono i genitori della mitica Paola Perego. La celebre conduttrice, nata a Monza nel 1966, è molto legata alla sua famiglia, in particolare modo all’amata mamma. “Anche lei è una vecchietta ma sta abbastanza bene”, ha raccontato di recente in una bella intervista a Verissimo, dove la conduttrice ha ripercorso la sua carriera e approfondito i legami famigliari.

“Credo che gli anziani vadano nel loro ambiente, mi sento fortunata, lei (la madre, ndr) ha delle persone che ci aiutano. Mamma è serena ed è bisnonna, già due volte, sono fortunata. Mia nipote femmina si chiama Alice come lei, mentre il nipote maschio come mio padre Pietro”, racconta orgogliosa Paola Perego. Purtroppo, i suoi genitori, sono stati divisi dal covid nel 2020, con il papà che è mancato proprio a causa del virus, in piena pandemia.

Paola Perego, il legame coi suoi genitori e la lunga strada verso il successo: dagli esordi come fotomodella al passaggio in tv

Nata a Monza da Alice e Pietro Perego, la condutture è cresciuta a Brugherio, per poi trasferirsi a Milano per lavorare come modella. Ha esordito nel mondo dello spettacolo da giovanissima, all’età di sedici anni, quando ancora non sapeva quale strada avrebbe preso in futuro. Il debutto televisivo è invece arrivato nel 1983 quando viene scelta da Antenna 3 Lombardia per affiancare i comici Ric e Gian in Ric e Gian graffiti e Teo Teocoli ne Il Guazzabuglio.

Dopodiché il passaggio e la gavetta in Fininvest, il trasferimento in Rai e il ritorno a Mediaset dove ha conosciuto la sua maggiore popolarità. Oggi Paola Perego è tornata nuovamente in Rai, dove conduce un programma insieme alla collega e amica Simona Ventura, ovvero Citofonare Raidue.

