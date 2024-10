Domani e dopodomani, 21 e 22 ottobre 2024, andrà in onda su Rai Uno una miniserie – ‘Mike’ – che vale come originale tributo al grande Mike Bongiorno, icona della televisione italiana e considerato tra i padri fondatori del piccolo schermo. Nei panni del conduttore vedremo Claudio Gioè, ospite oggi a Domenica In proprio per raccontare il lavoro dietro l’opera dedicata a Mike Bongiorno e non solo.

Daniela Zuccoli, chi è la moglie di Mike Bongiorno/ "Insieme abbiamo vissuto una vita fantastica"

“Quando me l’hanno proposto ci ho pensato più di un attimo, mi tremavano le gambe all’idea di interpretare un personaggio così difficile e così amato, la ritenevo e la ritengo una cosa davvero complessa”. Queste le parole di Claudio Gioè a Domenica In che mettono in evidenza quanto l’attore abbia sentito anche una sorta di pressione all’idea di doversi cimentare con un personaggio così monumentale come Mike Bongiorno. Domani e dopodomani – 21 e 22 ottobre 2024 – vedremo dunque il risultato del suo lavoro che omaggia il compianto conduttore.

Claudio Gioè, chi è l'attore che interpreta Mike Bongiorno nella serie "Mike"?/ "È stato difficile perchè..."

Claudio Gioè in ‘Mike’, i complimenti di Daniela Zuccoli moglie di Mike Bongiorno: “E’ stato bravissimo!”

“Il focus è sul Mike privato, quello che ho fatto io è stato cercare le interviste fatte a lui, quando era lui ad essere intervistato. Il suo modo di parlare, la gestualità, quelle piccole crepe che facevano vedere l’uomo e quella timidezza di cui parlava anche lui”. Prosegue così Claudio Gioè – sempre a Domenica In – nel raccontare il lavoro dietro l’interpretazione di Mike Bongiorno nella miniserie ‘Mike’ in onda da domani – 21 ottobre 2024 – e dopodomani 22 ottobre. “La ricerca della perfezione, la necessità di essere sempre al passo con i tempi per proporre sempre qualcosa di nuovo al pubblico”. Eloquenti nel fotografare la sua interpretazione anche i complimenti della moglie di Mike Bongiorno, Daniela Zuccoli, in un breve video lanciato proprio da Mara Venier: “E’ stato bravissimo”.