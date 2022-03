Alice De Carlo, chi è l’attrice di Doc/ “Il mio fidanzato Gabriele Di Bello…”

Alice De Carlo, giovane attrice italiana, è tra gli ospiti della puntata di Oggi è un altro giorno in onda oggi, lunedì 28 marzo. Talentuosa, simpatica e molto determinata, Alice ha trovato nel mondo della recitazione la propria strada. La De Carlo è diventata popolare recitando nella miniserie Rai Ognuno è perfetto in cui interpretava Tina, una giovane ragazza che si innamora di Rick e che è alla ricerca di indipendenza per trovare la propria identità.

Il volto di Alice De Carlo, però, è diventato ancora più popolare grazie a Doc – Nelle tue mani 2, la fiction di Raiuno che si è conclusa poche settimane fa e che ha avuto come protagonista Luca Argentero che ha vestito i panni del dottor Andrea Fanti. In Doc, Alice De Carlo ha interpretato Susanna la sorella di Lorenzo Lazzarini, il medico morto nella fiction a causa del Covid e interpretato da Gianmarco Saurino.

Alice De Carlo e l’amore con il fidanzato Gabriele Di Bello

Sul set, Alice De Carlo ha trovato non solo la sua strada professionale, ma anche l’amore. Interpretando Tina nella miniserie Ognuno è perfetto, Alice non si sarebbe mai aspettata d’innamorarsi e, invece, recitando giorno dopo giorno accanto a Gabriele Di Bello che nella miniserie interpretava Rick, il ragazzo di cui il suo personaggio s’innamorava, la De Carlo ha ceduto realmente a quel sentimento ed oggi, Alice e Gabriele sono fidanzati.

“Lui mi ha conquistato con il suo bellissimo sorriso e con i suoi meravigliosi occhi. C’è stato un colpo di fulmine, con lui non mollo mai. Non solo sono innamorata di lui, ma se potessi lo bacerei tutto il tempo”, ha raccontato l’attrice a I Soliti ignoti qualche tempo fa.

