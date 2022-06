Alice De Carlo: “Da Luca Argentero ho imparato tanto”/ “Il mio fidanzato Gabriele…”

Alice De Carlo è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Unomattina Estate” nella mattinata di oggi, lunedì 6 giugno 2022, su Rai Uno. La giovane attrice di “Doc – Nelle tue mani” ha parlato della sua carriera, spiegando che in essa non è in realtà possibile individuare un vero e proprio incipit. Infatti, la ragazza ha detto: “Non sono diventata attrice, in teoria sono proprio io a essere così, sono spontanea. È molto difficile interpretare, però per me è come se fosse facile. Sul set sono sempre me stessa e la spontaneità davanti alle telecamere è fondamentale. Grazie agli insegnamenti degli altri interpreti di Doc, come Luca Argentero, ho imparato tanto”.

Sallusti furia a Non è l'Arena/ Video "Cremlino merda, Zakharova cretina" e se ne va

ALICE DE CARLO: “IL MIO FIDANZATO GABRIELE NON È TANTO GELOSO”

Nel prosieguo di “Unomattina Estate”, Alice De Carlo si è concentrata sul sentimento d’amore che prova nei confronti del suo fidanzato Gabriele, la quale è “solo in parte geloso. Geloso di Luca Argentero? Ma no, come si fa a essere gelosi di un grande attore come Argentero (ride, ndr)! Comunque, io accetto sempre i vari consigli che mi vengono dati e anche Gabri ogni tanto mi insegna qualcosa. Personalmente, io faccio lo stesso con lui e ci sosteniamo a vicenda”.

LEGGI ANCHE:

Giletti "Russia? C'è rispetto per Occidente"/ Poi ospiti in collegamento: ira socialConcita De Gregorio, battuta velenosa su Massimo Giletti?/ "A Mosca? Ne parlavamo…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA