Fabrizio Ambroso è l’ex marito di Eva Grimaldi, nota attrice italiana che in queste ore sarà ospite nella trasmissione Storie di Donne al Bivio, programma tv che andrà in onda mercoledi 11 Dicembre 2024. Nel corso della sua vita Eva ha avuto vari flirt con personaggi famosi e poi è arrivato Fabrizio. I due si sono sposati e per lei si è trattato del primo matrimonio.

Riguardo l’uomo e il suo lavoro conosciamo ben poco, sappiamo solo che Fabrizio Ambroso è un imprenditore veronese e i due si sono sposati nel 2006. In quell’occasione l’ex compagno della donna Gabriel Garko è stato il testimone e ciò ha testimoniato come i due – dopo una lunga relazione – siano rimasti in buoni rapporti. Il matrimonio tra Fabrizio ed Eva è durato sette anni e la coppia ha divorziato nel 2013.

Solo dopo la showgirl ha avuto un periodo difficile dove si è avvicinata alla comunità LGBQ, e poi ha sposato nel suo secondo matrimonio Imma Battaglia. In passato in una lunga intervista al Metropolis Magazine ha raccontato le sue difficoltà e ha svelato i motivi della rottura, chiarendo che il loro rapporto non è praticamente finito nel migliore dei modi.

Fabrizio Ambroso, i motivi della separazione da Eva Grimaldi

Nel corso di quell’intervista l’attrice raccontò: “Dopo la fine della nostra storia bevevo troppo. Prima bevevo qualche bicchiere, poi dopo mi sono resa conto che mi consolavo con un’intera bottiglia di vino”. Eva ha raccontato che non è stato semplice per lei e ha svelato: “Cercavo di stordirmi e poco alla volta ho iniziato a bere anche del whisky”, la chiosa della donna.

Parlando della loro separazione Eva ha continuato: “Mi è caduto il mondo addosso dopo la separazione, mi sono sentita abbandonata, e mi sono ritrovata sola dalla sera alla mattina. Cosi ho deciso di rifugiarmi nell’alcol” e infine la donna ha rifilato l’ennesima frecciata all’ex marito mai citato con il nome ma con chiaro riferimento a lui:

“I motivi dell’addio? Beh, la risposta che mi dò è che il suo non era vero amore. Lui si era innamorato dell’attrice e non della donna” con Eva che dopo la fine della sua storia ha capito anche di aver cambiato il proprio orientamento, o meglio ha iniziato ad avvicinarsi sempre più al mondo della comunità LGBQ+ e poi è arrivata definitivamente Imma Battaglia.