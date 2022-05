Alice De Carlo/ Mamma Anna: “È attrice, ma non si è montata la testa”

Alice De Carlo è intervenuta a “Oggi è un altro giorno”, trasmissione di Rai Uno, condotta da Serena Bortone e andata in onda nel pomeriggio di martedì 17 maggio 2022. La giovane attrice festeggia oggi i suoi primi 21 anni e in studio era presente sua mamma Anna, la quale ha rivelato: “Il nostro è un rapporto molto giocoso. Io e lei giochiamo tantissimo, ridiamo e sorridiamo sempre di tutto. Da quando è diventata attrice non si è montata la testa: è contenta, è una cosa che le piace tantissimo fare, ma devo dire che è rimasta coi piedi per terra. Lei è un generatore a getto continuo di qualsiasi forma di abbracci, di baci, di amore. Alice mi ha insegnato proprio questo, l’amore: lei è un esserino meraviglioso, riesce a vedere tutto in modo positivo. L’ho anche protetta nella vita, ma nel suo caso ho cercato più di lanciarla, di farla andare in giro da sola (pur se seguita)”.

Chiara Tagliaferri/ "Ho conosciuto mio fratello sulla sua tomba: è morto appena nato"

ALICE DE CARLO: “MIA MAMMA ANNA È LA MIGLIORE”

Parole d’amore sono giunte anche da parte di Alice De Carlo nei confronti della madre Anna: “Mamma Anna mi ha insegnato l’ottimismo e che, chiusa una porta, si apre sempre un portone gigante. Che mamma è? La mamma è sempre la mamma, the best. Con me è dolce, simpatica, spiritosa. Non so che dire… Io sono nata fortunata grazie a mamma. Io le dico sempre che le voglio bene, sono fatta così”.

LEGGI ANCHE:

Leonardo e Alexandra Celi figli Adolfo Celi e Veronica Lazar/ "Lei amò Marlon Brando"Carla Signoris "Frequentai un ricercato in 3 Stati"/ "Polizia arrivò con manganelli…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA