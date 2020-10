Alice Fabbrica screen choc: Andrea Zelletta ha tradito Natalia Paragoni ?/ Scontro al Grande Fratello Vip

Scoppia la bomba al Grande Fratello Vip 2020 in questa nuova puntata in onda questa sera. Andrea Zelletta è finito nel mirino del gossip già nei giorni scorsi da quando Alfonso Signorini gli ha chiesto se ha mai pensato di tradire Natalia oppure no. Da quel momento in poi è scoppiato il gossip e sono arrivate le rivelazioni su una sua strana ossessione per la bella Alice Fabbrica. Secondo quanto è venuto a galla, e lei stessa ha confermato, sembra che l’ex tronista l’abbia sempre seguita sui social e l’abbia spesso invitata a prendere un caffè che, sicuramente, si sarebbe trasformato in qualcosa di diverso. A quanto pare Andrea avrebbe contattato Alice Fabbrica già prima di Natalia Paragoni (quando stava con altre ragazze) e anche dopo. Ma qual è la verità?

ALICE FABBRICA ENTRA NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP 2020

Sembra che la risposta arriverà proprio questa sera visto che Andrea Zelletta avrà modo di incontrare e scontrarsi con Alice Fabbrica al Grande Fratello Vip 2020. A confermare il suo ingresso nella casa di Cinecittà è stato Biagio d’Anelli a Mattino5. L’opinionista ha voluto lanciare la bomba “in anteprima per gli amici di Mattino5” dicendo che Alice Fabbrica entrerà nella casa per parlare con il tronista e tirare fuori la sua verità per capire quale sarà la risposta dell’ex tronista. Natalia Paragoni nei giorni scorsi ha detto la sua sulla questione dicendosi tranquilla: “Sto bene ragazzi, sul serio. Sono molto tranquilla, serena e rilassata, mi sono presa questi giorni per pensare e rilassarmi. Ho staccato per trovare la mia pace interiore. State tranquilli per me perché è tutto ok. Sono stata un po’ assente, ma capite il momento“.



