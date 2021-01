Alice Paniccia, chi è?/ Pronta a cancellare un ex “spiacevole”

Tutto è pronto per l’esordio de La Caserma e per vedere le giovani reclute alle prese con le pulizie in bagno, nelle stanze o magari a correre sotto la neve. Tra loro ci sarà già quella che potrebbe diventare la dea di questa edizione, la sexy Alice Paniccia pronta a cancellare il ricordo del suo ex con questa esperienza. A quanto pare la giovane è stata fidanzata con un militare e le cose non sono andate benissimo. Alla luce del fatto che il loro addio è ancora recente, sembra che ne sentiremo parlare anche nelle camerate de La Caserma. Ma chi è Alice Paniccia e cosa fa nella vita? Classe 1998, la bella morettina arriva da Roma e nella vita è insegnante di danza e di yoga, discipline che sicuramente hanno poco a che fare con il mondo militare ma forse non del tutto.

Alice Paniccia, chi è la recluta de La Caserma?

Nel video di presentazione, Alice Paniccia ha sottolineato di essere una ragazza che ama le sfide e che è difficile da oscurare perché molto esuberante e sicuramente non si farà mettere i piedi in testa nemmeno dai coach che aspettano i ragazzi alle porte de La Caserma. Alla fine della sua esperienza Alice si piegherà all’autorità oppure no? Lo scopriremo solo con il passate delle settimane visto che la 23enne prenderà posto nel programma già a partire da questa prima puntata in onda questa sera. Nello stesso tempo i curiosi sono già pronti a capire chi è Marco, il suo ex, e cosa è successo tra loro. A differenza delle altre colleghe, la bella insegnante usa i social per la sua attività e per una serie di foto che, siamo sicuri, faranno impazzire i fan e il pubblico di Rai2.



