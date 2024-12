Zeudi Di Palma lancia un’accusa: cos’è successo al Grande Fratello 2024

Notte movimentata quella appena trascorsa nella casa del Grande Fratello 2024 dove i concorrenti si sono ritrovati Zeudi Di Palma che piangeva disperata. Difficile per il pubblico capire cosa sia effettivamente accaduto a causa delle continue censure della regia ma dalle parole degli altri inquilini è emersa una pesante accusa che l’ex Miss Italia ha rivolto ad un altro concorrente della casa che l’avrebbe toccata sotto le coperte. Vedendo Zeudi disperata, Calvani si è chiesto il motivo di tale sfogo e a svelare il motivo è stata Jessica Morlacchi: “Sta piangendo sì. Dice che Lele (Emanuele, ndr) l’ha toccata sotto le coperte e...”, le parole della cantante.

La regia ha immediatamente censurato tutto mandando in onda le immagini di Bernardo Cherubini in cucina. In quel momento, però, è arrivato Stefano che ha parlato nuovamente della situazione. “Ragazzi piange davvero. Lei è venuta a chiedermi di cambiare lettone di dargli il mio. Perché lei non vuole più dormire in quella stanza accanto a lui“.

Cos’è successo a Zeudi Di Palma al Grande Fratello

La regia del Grande Fratello ha così immediatamente staccato e inquadrato la piscina, in particolare la sauna dove c’erano Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Anche quest’ultimi, però, hanno commentato la situazione. “Io l’ho vissuta davvero questa cosa, quindi non vorrei mai che si strumentalizzasse un argomento così serio“, ha detto la ballerina in attesa di saperne di più mentre Lorenzo ha aggiunto – “Comunque stanotte Zeudi dorme con Helena e cambia posto“.

In piscina è poi arrivato Stefano che ha provato a sdrammatizzare la situazione facendo una battuta ad Emanuele. “Hype di brutto per te fratello, adesso ti arrestano“ – e il fisioterapista ha risposto – “Situazione che poteva essere evitata, esagerata. Vabbè dovevo essere io a…“. L’ultimo commento è poi arrivato da Pamela Petrarolo che, in bagno, prima che la regia staccasse nuovamente, ha detto: “Si è infilato nel letto facendole il solletico e poi lei…” .

Raga stasera stiamo al delirio, cioè adesso non so chi si è alzata piangendo dicendo che qualcuno l’ha toccata sotto le coperte ma che sta succedendo a quest’ora di notte #GrandeFratello — H24 (@h242022) December 14, 2024