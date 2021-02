Alice Paniccia comandante ne La Caserma?/ Il pubblico rilancia: “Antipatica!”

Alice Paniccia comandante ne La Caserma?

E’ lei la regina degli antipatici de La Caserma? Il pubblico non sopporta molto Alice Paniccia, questo è quanto. La bella morettina è entrata nella Caserma per riuscire a mettersi in gioco ma quello che si evince è che sta molto giocando. In molti sono convinti che sia proprio lei quella che abbia messo zizzania tra William ed Elena Santoro parlando di quest’ultima come di una falsa interessata alla visibilità, mentre la sua voglia di proporsi come comandante non ha fatto altro che peggiorare le cose. Ogni volta che ha l’occasione di rimanere sola con le telecamere, Alice Paniccia non fa altro che sottolineare quanto sia brava e che stile militare lei abbia nelle sue prove, sia in quella che martedì prossimo hanno portato le reclute in acqua gelata, sia in quelle che le hanno permesso di competere sulla terra ferma, ma è davvero lei una delle papabili alla guida delle due squadre questa sera?

Il pubblico contro Alice Paniccia: “Antipatica!”

Il pubblico non è molto convinto che questo possa accadere visto che ritiene Alice Paniccia non solo antipatica ma anche un po’ falsa. Emblematico il momento della consegna delle lettere nella scorsa puntata de La Caserma, momento in cui leggeva le parole del suo fidanzato e fingeva di piangere. Nessuno ha visto scendere una lacrima dal suo volto a differenza di altri compagni. Il suo è solo un modo per proteggersi dagli altri o c’è davvero qualcosa che il pubblico ha fiutato e che rischia di non farla arrivare tra i preferiti di questo programma alla fine? La sua sorte verrà svelata questa sera quando toccherà a Daretti fare nomi e cognomi di comandanti e vice.



