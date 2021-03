Alice Paniccia/ Consulente d’amore per i compagni e poi? (La Caserma)

Il pubblico non è ancora molto convinto del comportamento di Alice Paniccia ne La Caserma, non ha trovato vere le sue lacrime nel momento in cui ha ricevuto la lettera del suo compagno, non ha convinto tutti quando ha messo zizzania con William Lapresa. Il suo è solo un modo per proteggersi dagli altri o c’è davvero qualcosa che non quadra? Sembra proprio che il momento della verità potrebbe arrivare proprio questa sera quando la recluta incontrerà di nuovo i suoi familiari e chiuderà i conti con i suoi compagni di avventura in questo finale di edizione. Nella penultima puntata era pronta a sperare in un posto come comandante o vice per la sua squadra ma così non è stato e così non ha potuto far altro che seguire Erika in una crociata all’insegna dei sentimenti per Akano.

Alice Paniccia vera o falsa nella Caserma?

Le due hanno aiutato l’amica a capire i sentimenti di Andea Rosa e proprio Alice Paniccia l’ha invitata a far finta di sbagliare e baciarlo per capire quale sarebbe stata la sua reazione. In realtà le cose ne La Caserma le cose non sono andate molto bene visto che Andrea ha subito la palla al balzo per invitare i suoi compagni a far sapere ad Alice e, quindi, anche ad Akano, di essere fidanzato. Non ci sono stati altri scossoni nell’esperienza di Alice Paniccia nella Caserma, ma fino a dove si spingerà questa sera nelle ultime prove del programma e cosa scopriremo su di lei quando parenti e amici varcheranno la porta?



