Alice Sotero diretta pentathlon moderno Olimpiadi Tokyo 2020/ Risultato: medaglia?

Alice Sotero è al quarto posto della classifica generale del pentathlon moderno femminile alle Olimpiadi Tokyo 2020 quando manca solo la diretta della decisiva Laser Run, con inizio alle ore 12.30 italiane (le 19.30 locali in Giappone) di oggi, venerdì 6 agosto, che decreterà tutti i verdetti e potrebbe dunque dare una nuova medaglia all’Italia e una grandissima gioia per Alice Sotero. Riepiloghiamo in breve la situazione: sono ormai alle spalle le competizioni di scherma, nuoto ed equitazione ed Alice Sotero, come abbiamo già accennato, è al quarto posto nella classifica generale della competizione che riunisce in un solo sport ben cinque sport differenti. Mancano la corsa e il tiro, che però da diversi anni ormai sono state riunite in un solo evento, la cosiddetta Laser Run, che è una corsa che prevede anche soste al poligono appunto per sparare con una pistola laser. Si sogna dunque una medaglia che nel pentathlon moderno manca all’Italia dai tempi di Barcellona 1992 e sarebbe la prima assoluta per il pentathlon moderno femminile azzurro.

DIRETTA ALICE SOTERO PENTATHLON MODERNO OLIMPIADI TOKYO 2020 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

La diretta tv della Laser Run di pentathlon moderno con Alice Sotero alle Olimpiadi Tokyo 2020 sarà su Rai Due: ricordiamo che i Giochi sono coperti dalla televisione di stato con 200 ore di diretta e dunque questo evento sarà uno di quelli che andranno in onda visto che c’è una italiana in lotta per la medaglia. In alternativa, per gli abbonati l’appuntamento potrà essere anche sui canali di Eurosport (visibili anche tramite Dazn) e in diretta streaming video su Discovery+, che ha l’esclusiva per quanto riguarda lo streaming – che non sarà dunque disponibile su Rai Play.

ALICE SOTERO PENTATHLON MODERNO OLIMPIADI TOKYO 2020: RISULTATI E CONTESTO

La diretta della Laser Run di pentathlon moderno con Alice Sotero ci fa sognare ancora una volta alle Olimpiadi Tokyo 2020, che già sono memorabili per lo sport italiano e potrebbero diventarlo ancora di più pure per il pentathlon moderno. Diamo allora uno sguardo alla classifica generale prima dell’ultimo evento: scherma, nuoto ed equitazione hanno messo Alice Sotero al quarto posto con 807 punti totali, alle spalle solamente della russa Uliana Batashova (prima a quota 820 punti), la sudcoreana Kim Se Hee che occupa la seconda posizione con 810 punti e l’ungherese Sarolta Kovacs, in terza posizione con 809 punti. I giochi dunque sono apertissimi per Alice Sotero, nata ad Asti il 28 maggio 1991. Ci sarà anche per lei la gloria del podio olimpico?

