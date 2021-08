Qual è il record di medaglie per l’Italia alle Olimpiadi?/ Nel mirino i podi di…

L’eccellente giovedì 5 agosto con la bellezza di cinque medaglie per l’Italia ci ha portato a quota 35 podi azzurri alle Olimpiadi Tokyo 2020, di cui sette ori, dieci argenti e ben 18 bronzi, record assoluto di medaglie di un solo metallo per l’Italia nella storia delle Olimpiadi. Se i sette ori non sono qualcosa di anomalo, anzi ad essere pignoli forse potrebbe mancare ancora qualcosa per dirci del tutto soddisfatti in termini di trionfi olimpici, le 35 medaglie dell’Italia alle Olimpiadi Tokyo 2020 sono un bilancio già straordinario e che negli ultimi giorni potremo provare a migliorare ulteriormente. Il record di tutti i tempi è nel mirino, perché sono i 36 podi di Los Angeles 1932 e Roma 1960, dunque basterebbe una sola medaglia per eguagliarlo e due per superarlo. A Los Angeles 1932 ci fu un perfetto equilibrio (12-12-12), mentre a Roma 1960 ci furono 13 ori, 10 argenti e 13 bronzi nell’unica edizione casalinga per noi delle Olimpiadi estive. Altri tempi, quando le gare erano di meno ma senza dubbio era anche più “piccolo” il mondo dei partecipanti – basti dire che la Cina a Los Angeles 1932 aveva portato un solo atleta, a Roma 1960 nemmeno quello. Di certo, il record di medaglie è nel mirino dopo ben 61 anni, questo sarebbe un traguardo straordinario per l’Italia alle Olimpiadi Tokyo 2020.

RECORD DI MEDAGLIE PER L’ITALIA ALLE OLIMPIADI TOKYO 2020? I NUMERI

Dunque abbiamo già vinto 35 medaglie alle Olimpiadi Tokyo 2020, per l’Italia un bottino eccezionale che eguaglia Atlanta 1996, la terza migliore nostra edizione dei Giochi dopo le due già citate. In seguito eravamo arrivati a 34 medaglie a Sydney 2000 e poi a quota 32 ad Atene 2004, mentre a Pechino 2008 (27) e in seguito anche a Londra 2012 e Rio 2016 (28 medaglie a testa) non eravamo più arrivati nemmeno a 30. Dunque c’è una risalita che già ci fa molto piacere segnalare, anche se con un enorme numero di bronzi e qualche oro magari in meno rispetto ai sogni. Le possibilità sono tante, magari fin da oggi con il ciclismo su pista, piuttosto che la lotta libera, la marcia o il pentathlon moderno. Inoltre l’Italia ha già vinto medaglie in ben 15 sport differenti, solo ad Atene 2004 facemmo meglio con ben 17, ma anche in questo senso il numero di Tokyo 2020 potrebbe ancora migliorare. Quello che senza dubbio è inarrivabile è il record degli ori, che furono 14 a Los Angeles ma nel 1984: la città della California dunque ci porta molto bene, ma va anche detto che quelle Olimpiadi vedevano assente il blocco sovietico per boicottaggio. La storia è variegata, ma alle Olimpiadi Tokyo 2020 c’è il record di medaglie nel mirino per l’Italia…

