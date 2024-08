È la sua seconda volta alle Olimpiadi e Alice Volpi, schermitrice trentaduenne non ha nessuna intenzione di arrendersi nella corsa all’oro. Insieme al suo compagno è volata a Parigi per raggiungere un altro obiettivo. La schermitrice sa bene come si arriva sul podio, nel 2021, infatti, aveva vinto la medaglia di bronzo per il fioretto a squadre. Ed è proprio alle Olimpiadi di Parigi 2024 che ripone tutte le sue aspettative dopo una domenica che non è andata come sperava, con una qualifica perduta per la finale. Di sangue brasiliano e senese, Alice Volpi fa parte come molti dei suoi colleghi delle Fiamme Oro.

Il padre è di Siena, mentre la madre è originaria di Rio de Janeiro, dove risiedono le zie alle quali è tanto legata e che sente ogni volta che finisce una gara. La passione per la scherma nasce però dal padre, Paolo. Proprio lui l’ha avvicinata a questa disciplina quando ancora la piccola Alice aveva solo sette anni. E da lì, inutile dire che è stato amore puro. Nel corso del tempo si è quindi guadagnata tante vittorie: ben 5 titoli mondiali, pacchetto che la rende una delle atlete italiane più titolate di sempre. A darle lo stimolo finale è stato però il fidanzato Daniele Garozzo, anche lui campione di scherma.

Alice Volpi e Daniele Garozzo: “All’inizio eravamo solo amici, però lei era bella”

Alice Volpi è sempre stata una promessa della scherma, sin da piccola, quando sotto gli occhi di tutti vinceva gare su gare. È stato però il suo fidanzato a farle venire la voglia di emergere ancora di più, e lo ha fatto quasi involontariamente, tornando di corsa verso di lei con una medaglia d’oro al collo. Da quel momento ha iniziato ad allenarsi duramente e a farsi seguire dalla sua maestra e campionessa Giovanna Trillini. I due sono quindi conosciuti come “la coppia d’oro della scherma”, con un rapporto che dura ormai dal 2016.

In un’intervista al Corriere della Sera hanno dichiarato di avere poco tempo libero e di essere due opposti. Lei, appena ha un momento si dedica ad altre passioni come le escursioni, la cucina, le serie tv e la natura. Alice Volpi e lo schermitore Daniele Garozzo si sono conosciuti al capodanno di otto anni fa, diventando inizialmente migliori amici per poi rendersi conto di provare un forte sentimento l’uno per l’altra.