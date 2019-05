Alina Sanchez/ La pantera di Ciao Darwin si farà ricordare a lungo dal pubblico

La coreografia che Alina Sanchez ci ha regalato nella scorsa puntata di Ciao Darwin 8 ha stravolto qualsiasi ipotesi sulla sua nuova performance. Finora infatti abbiamo visto la ballerina sotto ai riflettori della passionalità, forte di quel carattere da pantera e quello sguardo intrigante che non passano inosservati. In questa nuova occasione invece è il suo animo romantico a prevalere su tutto il resto, mentre per la prima volta sfoggia una capigliatura più liscia e raccolta. Spariti quei ricci ribelli che vediamo sempre, voluminosi e indomabili. In una delle foto che Alina ha scelto di condividere su Instagram la possiamo vedere in uno dei particolari momenti della coreografia. Le gambe in tensione, muscoli definiti, tacco 15 e vestito rosso fuoco. “Amami ancora, fallo dolcemente, solo per un’ora perdutamente“, scrive nel post citando la canzone Amandoti di Gianna Nannini scelta per l’esibizione. Clicca qui per guardare la foto di Alina Sanchez.

Alina Sanchez pronta per il finale di Ciao Darwin

Sempre attenta al fisico, sognatrice, seduttrice e molto altro ancora: Alina Sanchez ci regala un altro spicchio della sua quotidianità, prima di vederla in studio per l’ultima puntata di Ciao Darwin 8. La ballerina questa volta posa in cucina, con una mano poggiata alla brocca di ghiaccio e pezzi di mango, un frutto tagliato alla sua sinistra ed un frullatore già pronto per realizzare una bevanda fresca. “Il fuoco attira il fuoco“, commenta un ammiratore, mentre c’è chi si chiede se l’outfit scelto dalla performer sia davvero quello che usa quando cucina. Un semplice body ricamato e leggero, rosso lampone e spalline quasi invisibili. Clicca qui per guardare la foto di Alina Sanchez. Nelle Stories invece la rivediamo in due degli scatti fatti durante una delle ultime coreografie. Anche in questo caso si tratta di lingerie, questa volta nera e a due pezzi. Il corpo statuario ancora più definito del solito. “Si avvicina il giorno“, scrive ricordando a tutti gli ammiratori che questa sera ci sarà l’ultima puntata del programma di Canale 5.

