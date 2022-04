Alisa, 12enne ucraina talento della danza/ “In fuga dalla guerra per il mio sogno”

Alisa, 12 anni, in fuga dalle bombe russe per inseguire il suo sogno: la danza classica. La bambina ucraina è stata ospite di Oggi è un altro giorno e, insieme ai familiari, ha raccontato la sua storia. Queste le parole della madre Yuliia: «Per noi la guerra è stata inaspettata. Il 24 febbraio ci siamo svegliati, abbiamo sentito il telefono suonare e tutti ci dicevano che la guerra era ricominciata. Non c’era lezione a scuola ed eravamo tutti a casa a seguire i notiziari. La sera abbiamo sentito i bombardamenti e abbiamo avuto tanta paura. Per questo abbiamo lasciato Kiev».

SADHGURU, CHI È JAGGI VASUDEV/ Il "guru non istruito": "Voglio risvegliare coscienze"

Alisa ha parlato della crisi dal suo punto di vista: «Mamma ha detto che era pericoloso andare a scuola perché erano probabili azioni militari. Io non avevo pensato a nulla di pericoloso. Ma abbiamo visto che non era così». Il viaggio dall’Ucraina all’Italia è durato quindici giorni e la giovane artista ha portato con sè anche i suoi amici a quattro zampe: «Avevo la mia gatta con me e i suoi quattro gattini, abbiamo dovuto lasciali nell’ovest dell’Ucraina con mio fratello».

MANUEL PIA, CHI È?/ "Sono innamorato del cuore di Dalila Di Lazzaro..."

ALISA, LA 12ENNE UCRAINA TALENTO DELLA DANZA

Alisa è arrivata in Italia grazie all’aiuto di una maestra di danza che l’ha conosciuta in diversi concorsi internazionali. La bimba ucraina ha parlato ancora del suo amore della danza: «La danza è tutta la mia vita, non posso vivere senza la danza. E’ una parte di me, della mia vita, di tutto. Non sono pronta a smettere di danzare, ecco perché abbiamo deciso di venire in Italia». Il suo futuro sarà in Italia e ha già mosso i primi passi per parlare la linga: «Sto iniziando a imparare l’italiano, piano piano lo studio». Infine, una battuta della mamma di Alisa sul talento della figlia: «Era molto piccola quando ci ha detto che avrebbe voluto fare la ballerina. Alla fine ci siamo dovuti arrendere (ride, ndr)».

LEGGI ANCHE:

Dalila Di Lazzaro/ "Sotto shock dopo un incidente aereo, ho avuto la fobia per anni"

© RIPRODUZIONE RISERVATA