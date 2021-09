Alisea, figlia Roberto Valbuzzi/ La piccola prende il nome dai venti alisei

Alisea è la figlia di Roberto Valbuzzi, cuoco e conduttore televisivo conosciuto dal grande pubblico per il programma “Cortesie per gli ospiti”. Figlio d’arte e chef del noto ristorante Crotto Valtellina di Malnate, lo scorso 3 gennaio 2020 è diventato papà per la prima volta della piccola Alisea nata dall’amore con la compagna Eleonora. Una gravidanza non semplice per la donna che ha vissuto un lungo travaglio: 12 ore senza epidurale come ha raccontato proprio la compagna dello chef sui social.

Dopo 12 ore di travaglio i genitori hanno dato il benvenuto alla piccola Alisea, una figlia bellissima di cui il papà è davvero orgoglioso. Il nome della figlia è davvero originale, visto che i genitori hanno voluto chiamare così la piccola principessa facendo riferimento agli alisei, venti importanti per chi naviga in mare. La piccola è nata di 3 chili e mezzo.

Roberto Valbuzzi sulla moglie Eleonora: ” è gelosa della mia cabina armadio”

Roberto Valbuzzi è uno chef, ma anche un personaggio televisivo di successo molto seguito dal pubblico. La sua fama è sicuramente legata al programma “Cortesie per gli ospiti” in onda su Real Time. Lo chef è felicemente innamorato della moglie – compagna Eleonora: dal loro amore è nata la prima figlia Alisea. In occasione di un evento legato al brand Intimissimi, lo chef e personaggio tv ha rilasciato una intervista al Corriere della Sera sbottonandosi sulla sua vita privata e sul rapporto con la moglie Eleonora rivelando: “E’ gelosa della mia cabina armadio, anzi ne stiamo facendo un’altra perché nella mia non ci sta dentro più niente”.

Non solo, parlando poi della cucina e dei piatti ha precisato: “un piatto non può essere solo bello, ma deve essere prima di tutto buono. Così essere un bel ragazzo mi rende felice, ma prima di tutto viene la mia professionalità”.



