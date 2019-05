Alisha Griffanti, la Diva del Tubo/ “Ricevo richieste particolari” (Non è la d’Urso)

Si chiama Alisha Griffanti ma è nota a tutti come La Diva del Tubo. Appariscente nel look e nei modi di fare, la bella Alisha è una provocatrice e youtuber di professione. Tanta curiosità suscita anche il suo soprannome, diva del tubo, che è il modo di italianizzare la parola Youtube. L’associazione con la parola ‘Diva’ è invece nata per caso, dalla scritta sulla sua limetta. Se online è già nota da molti, negli ultimi mesi è più volte apparsa anche in tv. Ha partecipato alla sfida di Ciao Darwin 8 delle Giuliette contro le Messaline in questa seconda squadra. E qui ha svelato: “Sono campionessa italiana di Ballbusting, i calci nei gioielli di famiglia. In genere mi pagano per riceverli.” È stata poi ospitata da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, dove ha sottolineato di divertirsi molto in questo suo lavoro.

Alisha Griffanti e le confessioni a Pomeriggio 5

Questa sera Alisha Griffanti torna ospite di Barbara d’Urso a Live non è la d’Urso. Prima di diventare una nota star del web oltre che campionessa italiana di Ballbusting, la Diva del tubo è stata anche modella e fotomodella. Questo lavoro le ha permesso di arrivare a una stabilità economica, grazie alla quale è poi riuscita a dedicarsi a Youtube. Alisha è seguitissima anche sui social. A Pomeriggio Cinque la Griffanti ha ammesso che proprio su Instagram riceve spesso richieste abbastanza particolari. Ha sottolineato di essere una dominatrice e che spesso gli uomini la contattano anche solo per vedere i suoi piedi. Cosa che lei accetta senza problema “Basta che gli uomini caccino la grana!” ha fatto sapere.

