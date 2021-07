Alison Southgate, moglie Gareth allenatore Inghilterra/ L’ex Gibbs: “buona fortuna a entrambi, ma..”

Chi è Alison Southgate?

Alison Southgate è la moglie del ct della Nazionale inglese Gareth Southgate. La coppia è unita sentimentalmente da diversi anni, tanto è vero che nel mondo dello sport viene considerata come una delle più longeve. Forse non tutti sanno che l’attuale commissario tecnico dell’Inghilterra conosce la moglie fin da quando era giovanissimo e indossava la casacca del Crystal Palace. Alison è diventata la signora Southgate nel 1997, dopo il reciproco colpo di fulmine di qualche anno prima. La coppia, come dicevamo, è salita all’altare a fine anni novanta e in seguito ha messo al mondo due figli di nome Mia e Flynn. Tornando al passato, c’è un curioso retroscena che accomuna Alison, Gareth e Russell Gibbs. La moglie di Southgate, infatti, è stata fidanzata a lungo con Gibbs. E in questi giorni è emersa una rivelazione riguardante i veri motivi per cui sarebbero arrivati al capolinea. Di mezzo ci sarebbe proprio Southgate, del quale la allora giovane Alison si era perdutamente innamorata.

Alison e Gareth Southgate: un colpo di fulmine irresistibile

Ai tempi Alison era felicemente fidanzata con Russell Gibbs. I due erano già andati a convivere e probabilmente avevano intenzioni molto serie per il loro futuro. Ma come spesso accade nella vita, i colpi di scena rivoltano completamente scenari e prospettive. Così Alison cedette alle lusinghe di Southgate e i due dopo un po’ di tempo ufficializzarono il loro fidanzamento. A tanti anni di distanza Russell Gibbs non sembra provare rancore per la coppia. “Buona fortuna a Gareth e anche ad Alison”, ha dichiarato prima dell’inizio degli Europei. “Farò il tifo sempre per l’Inghilterra e per Southgate, quella storia lì ormai è vecchia”, le sue parole che profumano di tregua.

