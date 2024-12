CHI SONO I FINALISTI BALLANDO CON LE STELLE 2024 E IL POSSIBILE VINCITORE

Una semifinale di fuoco per scoprire chi sono i finalisti Ballando con le Stelle 2024: li scopriremo stasera tra danze e colpi di scena. Ad esempio, l’anno scorso la coppia sconfitta nella sfida fu salvata dai tribuni del popolo e portata in finale insieme ad altre sei coppie. I pronostici, comunque, si spingono oltre, rivelando chi potrebbe essere il vincitore di questa edizione.

Guillermo Mariotto lascia giuria di Ballando con le Stelle nel 2025?/ Futuro in bilico: dubbi sulla conferma

Il sito di scommesse Sportbet, annunciando le sue quote, ha indicato Bianca Guaccero come la favorita, essendo bancata a 1.85. A rendere ancor più interessante le previsioni è il fatto che per i bookmakers la “partita” sia tutta femminile, perché a seguire c’è Federica Nargi a 2.25 e al terzo posto Federica Pellegrini, quotata a 5.50: la nuotatrice è senza dubbio il personaggio più famoso tra le stelle del programma di Milly Carlucci, ma è anche outsider, eppure puntata dopo puntata è cresciuta al punto tale da poter essere indicata tra le favorite.

Bianca Guaccero/ Dal monologo contro le fake news al primo incontro con Raffaella Carrà: "Quando mi chiamò.."

Non lo è Anna Lou Castoldi, mancata a 15.00, poi ci sono gli uomini, dallo schermidore Tommaso Marini allo showman Luca Barbareschi, entrambi a 50.00. Chi sembra fuori dai giochi è il comico Francesco Paolantoni, che è quotato 100.00.

VERSO LA FINALE DI BALLANDO CON LE STELLE 2024: LE QUOTE SNAI

Con la nuova edizione che volge al termine, cominciano i ragionamenti su chi sono i finalisti Ballando con le Stelle 2024 e chi può vincere il titolo di vincitore. Se lo chiedono anche i bookmakers, che non sembrano avere dubbi sul fatto che Bianca Guaccero sia in assoluto la favorita, grazie alle sue esibizioni impeccabili con Giovanni Pernice. Infatti, Sisal la quota a 1.85. Cambiano leggermente le quote per le altre due potenziali finaliste: Federica Nargi e Luca Favilla sono bancati a 2.50 da Sisal, mentre Federica Pellegrini è quotata al momento 4.00.

Federica Nargi, l'amore per il marito Alessandro Matri:"È fantastico"/ La somiglianza con la sorella Claudia

Tra le rivelazioni c’è Anna Lou Castoldi, che non è considerata favorita per la vittoria, visto che la quotazione è di 16.00, d’altra parte ha buone possibilità di finire tra i finalisti Ballando con le Stelle 2024, un obiettivo che sembra un miraggio per Francesco Paolantoni, a 100.00 anche per Sisal, ben oltre Luca Barbareschi e Tommaso Marini, entrambi a 66.00.

I CONCORRENTI IN GARA A BALLANDO CON LE STELLE 2024

I finalisti Ballando con le Stelle 2024 si “nascondono” tra i 7 concorrenti rimasti in gara, quindi c’è anche Francesco Paolantoni che è stato ripescato nell’ultima puntata, invece sono fuori dai giochi definitivamente Nina Zilli, I Cugini di Campagna, Sonia Bruganelli, Alan Friedman, Massimiliano Ossini e Furkan Palali.