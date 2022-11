Allegra Gucci parla di Patrizia Reggiani/ “Mia madre paga suoi errori con solitudine”

Allegra Gucci parla della madre, Patrizia Reggiani, e dell’omicidio del padre Maurizio Gucci per cui la ex moglie fu condannata a 26 anni (17 quelli trascorsi in carcere) come mandante. In una intervista rilasciata a Giovanni Terzi per Libero, Allegra Gucci ha ricalcato il dramma che ha sconvolto la famiglia e ha restituito al pubblico un ritratto di Patrizia Reggiani tra passato e presente. L’ha dipinta come una donna “attratta dalle tenebre“, ma anche come una persona che “sta pagando i suoi errori con la solitudine“. Sullo sfondo il difficile rapporto con le figlie e la morte di Maurizio Gucci, ucciso a colpi di pistola nel 1995 nel cuore di Milano.

Allegra Gucci è la secondogenita di Patrizia Reggiani e Maurizio Gucci e aveva appena 14 anni quando suo padre fu assassinato. Era il 27 marzo di 27 anni fa e oggi ha scelto di dedicare a quell’indelebile capitolo di vita un libro intitolato Fine dei giochi. Il suo racconto a Giovanni Terzi è intriso di sofferenza e coraggio, quello di guarda in faccia una realtà che per molto tempo avrebbe creduto impossibile. A lungo, infatti, Allegra Gucci avrebbe ritenuto la madre innocente davanti alla terribile accusa di aver commssionato il delitto dell’ex marito.

Allegra Gucci su Patrizia Reggiani: “Paga i suoi errori con la solitudine”

Allegra Gucci è nata a Milano nel 1981 dal matrimonio tra Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani. Laureata in Giurisprudenza, ha speso gran parte della sua vita in difesa della madre (condannata come mandante dell’omicidio di Maurizio Reggiani avvenuto nel 1995), convinta per anni della sua innocenza. Oggi è madre di due bimbi e ha parlato della sua storia familiare in una intervista affidata alle colonne di Libero e condotta dal giornalista Giovanni Terzi. “Oggi – ha sottolineato Allegra Gucci durante il suo racconto – mia mamma sta pagando i suoi errori con la solitudine. Non ha nessuno, se non noi figlie, accanto“.

Già a Verissimo, qualche tempo fa, Allegra Gucci aveva ripercorso la sua infanzia parlando di Patrizia Reggiani come di una madre presente e nella più recente intervista ha parlato del momento in cui la mamma le avrebbe detto di “aver fatto uccidere il papà“: “È stata una frase costruita all’interno di un dialogo, ma ha causato uno tsunami di pugnalate ovunque (…)“. Alla domanda di Giovanni Terzi sull’orizzonte del perdono per la madre, Allegra Gucci ha risposto così: “Penso che il tumore al cervello, che le ha causato un vero e proprio buco, possa aver peggiorato la sua situazione. Mia mamma è come una falena al contrario, è attirata dal buio, dalle tenebre e si mette sempre in situazioni pericolose“.











