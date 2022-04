Patrizia Reggiani, chi è l’ex moglie di Maurizio Gucci/ “L’ho fatto uccidere per stizza”

Chi è Patrizia Reggiani?

Patrizia Reggiani è l’ex moglie di Maurizio Gucci e mandante del suo omicidio. All’anagrafe Patrizia Reggiani Martinelli è figlia di Silvana Barbieri, ma non ha mai conosciuto il suo vero padre biologico. Patrizia è cresciuta con l’imprenditore Ferdinando Reggiani che si è sposato con la madre. Una famiglia benestante quella di Patrizia che nel 1970 conosce ad un festa il rampollo di casa Gucci: Maurizio Guzzi. Un incontro che cambierà per sempre la sua vita: Patrizia, infatti, nel 1972 sposa Maurizio Gucci. Un amore sbocciato anche se all’inizio la Reggiani non era rimasta impressionata dal rampollo di casa Gucci come ha raccontato a Franca Leosini nel programma “Storie Maledette”: “era estremamente arrogante, borioso e pieno del nome Gucci”.

Patrizia Reggiani, storia vera Lady Gucci/ Dal matrimonio al delitto di Maurizio Gucci

Nonostante ciò, Patrizia ha cominciato a conoscere e frequentare Maurizio Gucci e dopo una serie di appuntamenti è scattato l’amore. Nel 1972 la coppia si sposa a Milano. Dal loro matrimonio nascono due figlie: Alessandra e Allegra.

Patrizia Reggiani e l’omicidio Gucci: arrestata come mandante

Nel 1992 Patrizia Reggiani e Maurizio Gucci sono ufficialmente divorziati. Tre anni dopo la notizia che nessuno si aspettava: il 27 marzo del 1995 Maurizio Gucci viene assassinato fuori la sua casa in Porta Venezia. Lo stilista stava salutando il portiere quando da un’automobile esce un uomo e lo spara alle spalle. Quattro colpi di pistola fatali con il rampollo di casa Gucci che muore sul colpo a causa di uno sparo alla tempia. Le prime indagini cercano nei contatti più vicini allo stilista, ma la situazione cambia quando un informatore fa il nome di Pina Auriemma. Grazie ad una serie di intercettazioni gli inquirenti scoprono che dietro l’omicidio Gucci c’è la ex moglie Patrizia Reggiani.

Elenoire Ferruzzi “Patrizia Reggiani mia amica”/ “Gucci? Ancora innamorata, figlie…”

La Reggiani viene arrestata e condannata a 26 anni come mandante dell’omicidio dell’ex marito Maurizio Gucci. Proprio la vedova nera ha rivelato in un’intervista alla rivista “Sette” di averlo fatto uccidere “per stizza”. Ha trascorso la sua condanna al carcere di San Vittore ribattezzato Victor’s Residence dove ha avuto un trattamento speciale come ha raccontato proprio la Reggiani: “dormivo, mi lavavo e scendevo in giardino a prendere il sole”.

LEGGI ANCHE:

Patrizia Reggiani: "Odio travolgente per Maurizio Gucci"/ "Ero a letto quando moriva"

© RIPRODUZIONE RISERVATA