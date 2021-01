Allegra Ioppolo, chi è l’amica segreta di Dayane Mello/ “Noi coppia? Se lo dicessi..”

Si chiama Allegra Ioppolo ed è l’amica “speciale” che Dayane Mello ha spesso citato nella Casa del Grande Fratello Vip 2020. “La mia amica lesbica”, ha precisato la Mello, alimentando il gossip, già nell’aria, di una presunta storia fuori dalla Casa. A fare chiarezza in merito, in un’intervista rilasciata a Gabriele Parpiglia per Giornalettismo, è stata proprio Allegra, partendo dal loro primo incontro. “Ho conosciuto Dayane a Forte dei Marmi. Tre anni. Era fidanzata di un mio amico (Carlo Beretta, ndr). Io sono lesbica dichiarata. – ha dichiarato – All’epoca eravamo entrambe fidanzate… lei con un uomo, io con una ragazza. Da qual momento io e Dayane abbiamo iniziato a legare e non ci siamo mai perse di viste“. Allegra e Dayane sono diventate così tanto amiche che l’ultima telefonata prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip la Mello l’ha fatta proprio a lei: “Mi ha chiesto anche se poteva lasciare il mio numero alla produzione, se volessero farle una sorpresa, ma non ho mai ricevuto alcuna chiamata”.

Allegra Ioppolo e Dayane Mello, amiche o qualcosa in più? “Se lo dicessi…”

Quando Parpiglia le ha chiesto se tra loro ci sia stato qualcosa oltre l’amicizia, Allegra ha replicato: “Rispondere a questa domanda, significherebbe dare il via al circo del gossip. Io e Dayane siamo amiche e stiamo bene così prima e dopo il Gf Vip”. Si tiene dunque lontana dal gossip, lasciando una risposta abbastanza evasiva. Infine dice la sua sul rapporto tra Dayane e Adua Del Vesco: “Da parte di Dayane è solo un’amicizia forte. Lei è empatica, quando si lega, si lega. Da parte di Rosalinda credo che la cosa sia andata oltre, e la capisco perché Dayane è bellissima. Rosalinda, vivendo in una bolla, può aver scambiato l’amicizia per altro. Succede anche nella vita normale. Escludo che da parte di Dayane possa nascere una storia. Quando qualcuno le piace, se lo prende. E non si fa problemi siamo nel 2021”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA