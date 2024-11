Non ci sarà, almeno per il momento, una nuova avventura nella casa del Grande Fratello per Dayane Mello, showgirl che sui social, dopo le voci circolanti in questi giorni, ha voluto smentire un suo possibile ritorno nella Casa. Sui social, la modella ha scritto: “Entrare nella Casa del GF è stato un momento intenso ed emozionante. Smentisco però la mia partecipazione perché è un’esperienza che ho già vissuto al 100%. Ringrazio ancora il Grande Fratello, Alfonso Signorini e chi mi ha scaldato il cuore con tanto affetto”.

Dal ringraziamento ad Alfonso Signorini e al Grande Fratello stesso, sembrerebbe che la proposta a Dayane Mello sia arrivata davvero ma che sia stata declinata dalla modella, che non avrebbe intenzione di tornare nella Casa più spiata di Italia, dove è già stata in passato. Per la showgirl, infatti, adesso ci sono nuovi progetti che non includono, almeno per il momento, un nuovo ingresso negli studi di Cinecittà.

Dayane Mello non prenderà parte alla nuova edizione del Grande Fratello attualmente in corso. Solo pochi giorni fa, però, la Mello era entrata nella Casa per fare una sorpresa ad una sua amica molto stretta, Helena Prestes, attualmente concorrente. Vederla davanti alle telecamere ha fatto piacere a tanti fan, che hanno sperato che potesse entrare a far parte del programma come inquilina, come era già accaduto in passato.

All’interno della Casa, nel corso della sorpresa alla Prestes, Dayane Mello ha parlato anche di quello che era stato il suo percorso: “Sono entrata che ero una ragazza alla ricerca di un qualcosa, sono uscita e ho fatto un lavoro enorme su me stessa. Solitudine, tristezza, dolore, ci sono voluti quasi 4 anni per uscirne”. Le voci di un ritorno, però, sono state smentite proprio dalla diretta interessata, con grande dispiacere dei fan, che speravano di poterla vedere nuovamente davanti alle telecamere.

