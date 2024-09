E’ allerta meteo arancione per tutta la giornata di oggi, giovedì 5 settembre 2024, in Liguria, e già si segnalano diversi problemi a causa del maltempo. Dalla mezzanotte di ieri fino alle ore 13:00 di oggi pomeriggio, è stato segnalato il massimo grado di allerta per i temporali, dopo di che il rischio diminuirà fino alle ore 15:00. Stando all’ultimo bollettino fornito dalla regione Liguria alle ore 10:00, la situazione è data in miglioramento, soprattutto nella zona di ponente dove si sono verificati nelle scorse ore degli allagamenti, in particolare nella zona di Albenga.

Temporale Milano, meteo previsioni oggi/ Bomba d'acqua e vento forte: Seveso sotto monitoraggio

Inoltre, è stata riaperta l’Autostrada A10, che in precedenza era stata chiusa, così come la tratta ferroviaria Finale Ligure-Loano, anch’essa in precedenza bloccata per via delle forti piogge cadute in quella zona della Liguria per tutta la notte. La giornata era iniziata nel peggiore dei modi per i liguri, con dei violenti temporali, accompagnati da forte raffiche di vento, che fortunatamente erano iniziati a diminuire poco dopo.

Allerta meteo rossa in Veneto per maltempo/ Arancione su Lombardia e altre 4 regioni: previsioni maltempo

ALLERTA METEO ARANCIONE IN LIGURIA: SITUAZIONE IN MIGLIORAMENTO

Alle 7:30, infatti, il maltempo era dato in attenuazione, anche se permanevano ancora le piogge e il meteo risultava essere instabile. A causa di questa ondata di maltempo proveniente sulla Liguria dall’oceano Atlantico, sono stati moltissimi gli interventi dei vigili del fuoco, anche nel capoluogo, Genova, dove sono caduti diversi alberi e rami, che hanno reso complicata la viabilità cittadina, così come tetti e cartelli pericolanti.

A causa del maltempo è stata chiusa la via Aurelia vicino alla galleria Pizzo, strada che spesso e volentieri si “blocca” durante le piogge, per poi essere riaperta una volta rientrata l’emergenza. Fra le zone maggiormente interessate dal maltempo che sta imperversando da ore sulla Liguria, vi è quella di Albenga e Ceriale, dove si sono verificate delle esondazioni. Durante la notte passata, causa fortissimi temporali, sono fuoriusciti dagli argini alcuni corsi d’acqua del savonese, a cominciare dal rio Carenda, che ha portato all’evacuazione di undici persone residenti in zona.

ALLERTA METEO GIALLA OGGI IN 9 REGIONI/ Ondata di maltempo e previsioni: Torino attende grandine e vento

ALLERTA METEO ARANCIONE IN LIGURIA: A10 E LINEA FERROVIARIA CHIUSE POI RIAPERTE

Ha superato il limite anche il rio Antoniano, sulla SP39, causando numerosi allagamenti, così come il rio San Rocco a Ceriale, in quel di via Roma. Come detto sopra, il maltempo aveva causato in precedenza anche la chiusura di un tratto dell’Autostrada A10 verso la Francia per via di una frana che si era riversata sulla carreggiata al chilometro 106,500, subito dopo il casello di Imperia Est: le autorità hanno lavorato senza sosta per sistemare la situazione e ora la strada è nuovamente percorribile anche se ad una sola corsia.

Da segnalare infine la linea ferroviaria che era stata interrotta in quel di Albenga: in questo caso si era riversato a terra un albero, causa vento forte, che aveva poi travolto i cavi elettrici, facendoli abbattere sui binari, una situazione ovviamente impossibile per la circolazione dei treni. Anche in questo caso, dopo ritardi e cancellazioni, la tratta è stata riaperta.