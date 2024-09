E’ ancora allerta meteo su numerose regioni d’Italia per la giornata di oggi, giovedì 5 settembre 2024. Riflettori in particolare puntati sul Veneto, dove l’allerta diramata dalla protezione civile è stata di colore rosso per rischio idrogeologico. Occhio anche all’allerta meteo arancione su alcune zone di Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana e Liguria, mentre il giallo è stato assegnato a ben 16 regioni da nord a sud. Tutto colpa di una perturbazione piuttosto importante che è giunta dall’Atlantico fin dalla serata di ieri e che ha portato/sta portando anche violenti nubifragi e nel contempo una netta riduzione delle temperature.

Si pensi che oggi, in alcune zone della Lombardia, la massima non supererà i 22 gradi, un brusco calo rispetto a soltanto 48 ore fa. L’allerta meteo è scattata quindi già da ieri, a causa delle piogge e dei temporali che hanno interessato dapprima il nord est, per poi espandersi anche al resto del settentrione, interessando poi le regioni del centro.

ALLERTA METEO: ATTESI FORTI TEMPORALI SU NUMEROSE REGIONI

Piove da ore in particolare su Veneto, ma anche Lombardia, Pimeonte, Liguria e Valle d’Aosta, oltre al Friuli Venezia Giulia. Al centro interessate Emilia Romagna, Lazio, Toscana e Umbria, con l’aggiunta anche della Campania al sud. Attesi forti temporali anche con vento e possibilità di grandinate, di conseguenza non sono da escludere disagi nelle prossime ore, con la viabilità che potrebbe essere interessata da allagamenti ma anche dalla caduta classica di alberi e rami.

Quella di oggi, causa allerta meteo, si preannuncia quindi una giornata di passione per numerosi italiani ma anche per i vigili del fuoco che quasi sicuramente saranno costretti a fare gli straordinari con numerosi interventi da nord a sud. Alla luce del maltempo che si è abbattuto sull’Italia, vengono già segnalati i primi provvedimenti a cominciare dalla cittadina toscana di Carrara che, come scrive RaiNews, ha deciso di sospendere l’attività didattica nonché i mercati, dopo l’emissione di un’allerta meteo di colore arancione.

ALLERTA METEO: DA CARRARA A ROMA, LA SITUAZIONE

La sospensione durerà fino alle ore 18:00 di questa sera, ma non è da escludere che possa essere prorogata in caso di condizioni meteo ancora avverse. Chiusi a Carrara anche i cimiteri e i parchi pubblici, nonché gli stabilimenti balneari. Riflettori puntati infine su Roma, dove già negli scorsi giorni si sono verificati dei forti disagi a causa di un acquazzone che si è abbattuto sulla capitale. Previsti ancora temporali per tutta la giornata odierna, a seguito di un allerta meteo di colore giallo emessa dalla Protezione Civile per la regione Lazio.

Anche in questo caso non sono da escludere grandine, fulmini e forte vento, con la possibilità quindi di un’altra giornata molto complicata per tutti gli abitanti della Città Eterna. Roma ha già attivato il piano di prevenzione, anche se ovviamente deve fare i conti con i danni causati dai precedenti allagamenti che non sono ancora stati definitivamente risolti.