Allerta meteo domani, 26 maggio 2024/ Previsioni: il maltempo si sposta a Sud, a rischio 8 Regioni

Allerta meteo gialla domani, domenica 26 maggio 2024, su 8 regioni: la mappa della Protezione Civile

Ci aspettavamo un fine settimana di sole e temperature miti, ma (come spesso accade) le previsioni sono state disattese e già nella giornata di oggi la Protezione Civile ha varato un’allerta meteo che riguarda ben 10 regioni in Italia – di cui solamente la costa ferrarese in Emilia di colore arancione -, e stesa anche a domani, domenica 26 maggio 2024, limitata ad 8 regioni e (fortunatamente) a poche aree. La novità a cui già assistiamo oggi è che dopo una settimana in cui sono state le regioni del Centro-Nord quelle più colpite dal maltempo e soggette all’allerta meteo, ora la perturbazione sembra spostarsi verso il Sud colpendo il particolare il versante adriatico e quello ionico.

Stando alla mappa aggiornata poche ore fa dalla Protezione civile – e che vi invitiamo sempre a consultare regolarmente per rimanere aggiornati su tutte le ultime novità – domani saranno osservate speciali soprattutto la Calabria, l’Emilia, il Veneto, l’Abruzzo, la Basilicata, il Molise, l’Umbria e la Sicilia: su tutte e otto l’allerta meteo sarà di ‘ordinaria criticità‘ (ovvero di colore giallo) con un diffuso rischio idraulico, idrogeologico e temporalesco.

Le previsioni meteo per il fine settimana: la perturbazione si sposta verso Sud

Oltre all’allerta meteo nelle ultime ore sono stati anche diramati i vari bollettini meteorologici che ci anticipano (anche se ovviamente a grandissime linee) il futuro della perturbazione che sta colpendo la nostra bella Penisola nelle ultime due settimane. Partendo dalla giornata di oggi – come vi abbiamo già anticipato – l’acquazzone che si è scatenato tra Veneto, Lombardia ed Emilia, si è già spostato anche verso Sud, in particolare tra Sardegna e Sicilia con gli esperti di MeteoWeb.eu che ritengono probabili nelle prossime ore eventi anche più intensi di quelli di questa mattina; confermati peraltro dall’allerta meteo della Protezione Civile.

Secondo i colleghi di IlMeto.it, invece, domani dovrebbe già iniziare la distensione della perturbazione nel Nord, seppur nell’area alpina del Triveneto potrebbero verificarsi ancora alcuni acquazzoni; mentre tra Abruzzo e Molise sono previste poche piogge sparse e temporali occasionali che già dalla serata dovrebbero lasciare spazio ad una ritrovata tranquillità in vista di una situazione più stabile nella prossima settimana.











