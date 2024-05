Bomba d’acqua a Portogruaro/ Video, auto intrappolata nell’acqua: in salvo i 4 occupanti

Una vera e propria bomba d’acqua si è abbattuta ieri pomeriggio su Portogruaro. L’allarme è scattato verso le 17:15, e i problemi principali si sono verificati per 4 occupanti di un’auto che stavano transitando lungo la via Nosedo, nella zona di Fossalato a Portogruaro. Coloro che si trovavano sull’automobile sono finti all’improvviso in un fosso, e una volta rimasti bloccati hanno chiamato i soccorsi, giunti sul luogo segnalato nel giro di pochi minuti. Di fatto l’auto si è imbattuta in un “buco” stracolmo d’acqua e non riusciva più a uscirne, nel contempo l’acqua continuava ad aumentare il suo livello, rischiando quindi di sommergere la vettura.

Come riferito dal portale de Il Gazzettino, i soccorritori si sono recati sul posto anche con un elicottero dei vigili del fuoco di Mestre, di modo da poter intervenire con la massima celerità. Nel contempo la bomba d’acqua ha mandato in tilt tutto il traffico della zona, e i vigili del fuoco locali sono stati impegnati in moltissimi interventi, spesso e volentieri resi difficili proprio dalla difficoltà di arrivare nella zona del soccorso alla luce di allagamenti e inondazioni, con strade trasformate in veri e propri fiumi in alcuni punti.

BOMBA D’ACQUA A PORTOGRUARO: COSA È ACCADUTO IERI IN QUELLA ZONA

In ogni caso i quattro occupanti dell’auto sono riusciti a mettersi in salvo grazie all’aiuto dei soccorritori, mentre l’emergenza maltempo è proseguita in altri località della zona come Gruaro, Cinto e Pramaggiore. Abbondanti piogge che hanno interessato ieri anche la Regione Friuli, con gravi problemi alla rete fognaria e ai canali consortili.

Da segnalare che il centro di Gruaro è stato letteralmente invaso dall’acqua mentre un’auto a Portogruaro è finita in un canale. Da ricordare che per tutta la giornata di oggi l’allerta sarà rossa per il Veneto, mentre arancione per Lombardia e Friuli Venezia Giulia. La situazione è decisamente in miglioramento rispetto a ieri e mercoledì, ma i danni restano e le previsione meteo parlano di una sola tregua in vista poi di un nuovo peggioramento. Qui il video di ieri di Portogruaro pubblicato da Il Gazzettino.

