Allerta Meteo Lombardia / Rovesci e temporali, raffiche di vento fino a 60km/h

Allerta meteo in Lombardia, dove nella giornata di domani, domenica 23 agosto, è attesa una ondata di maltempo. Nello specifico si prevedono rovesci e temporali, ma anche raffiche di vento fino a 60km/h. E’ quanto emerge dai portali specializzati, che hanno diffuso in queste ore le previsioni meteo di domani, specificando relativi livelli di criticità ed allerta nella regione Lombardia. Un’ampia area depressionaria in transito sul Nord Europa rischia di favorire flussi di instabilità sul nord Italia, con ingresso di aria più fresca in quota con conseguente peggioramento delle condizioni meteorologiche nel corso delle ore. Sono dunque attese precipitazioni diffuse nel corso di tutta la giornata, con fenomeni persistenti anche nella notte di lunedì 24. In Lombardia è molto alta la probabilità di temporali, con rovesci già dal corso delle prime ore della mattinata di domenica 23 agosto.

Allerta Meteo Lombardia, attesi aggiornamenti dal Centro Funzionale Lombardia

Ulteriori aggiornamenti sulle condizioni meteo in Lombardia verranno diramati nel corso delle prossime ore dal Centro Funzionale Lombardia. Per la giornata di domani, domenica 23 agosto, fenomeni intensi si estenderanno anche alla parte orientale e Appennino, mentre nel corso della serata le precipitazioni a carattere temporalesco, si evidenzieranno con maggior probabilità nella fascia prealpina e pedemontana centro-occidentale. Nuclei temporaleschi più intensi e fortissime raffiche di vento saranno possibili durante il pomeriggio sulla pianura orientale.



