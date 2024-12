Nella diretta di questa sera della trasmissione Le Iene si tornerà a parlare del difficile caso di Francesco Rubini, il tassista 34enne di Bari che pochi giorni fa è stato (suo malgrado) protagonista di una violentissima aggressione da parte di una coppia già nota alle forze dell’ordine che gli ha inflitto 20 coltellate al solo fine di rubare l’incasso della giornata: per conto della trasmissione di Italia 1 è stato inviato a Bari Giulio Golia che ha raggiunto Rubini nella sua ancora lunga convalescenza per raccoglierne la testimonianza inedita; il tutto mandano anche in onda il video dell’aggressione (che si trova anche in calce a questo articolo) registrato dalla telecamera interna del taxi.

Partendo dal principio, la storia del tassista aggredito nel barese risale allo scorso 9 dicembre quando – si è ricostruito in un secondo momento – il 34enne ha caricato a bordo una coppia di 30enni che hanno chiesto di essere portati in via Brigata Regina, poco prima di chiedere all’autista di fermare l’auto in una strada poco distante dal policlinico barese dove hanno dato immediatamente il via alla violentissima aggressione.

Cos’è successo al tassista di Bari: 20 coltellate alle spalle per rubare l’incasso della giornata

Attimi di vero e proprio panico quelli vissuti dal tassista, che dopo aver fermato l’auto è stato bloccato alle spalle da un uomo rimasto anonimo che ha immediatamente estratto un lungo coltello da cucina con il quale ha colpito 20 volte il malcapitato Rubini infliggendogli un serie di ferite (fortunatamente non letali) al braccio, alla scapola e al viso; il tutto mentre la donna che accompagnava l’aggressore è scesa dal taxi per sottrarre al 34enne il borsello con tutti i ricavi della giornata.

Allertati dalle grida dell’uomo e di alcuni passati che – nella prima serata di una via piuttosto trafficata di Bari – hanno notato l’aggressione, i due 30enni sono immediatamente scappati per poi essere individuati poco dopo dalle autorità che ne hanno disposto la carcerazione immediata; mentre il tassista è stato soccorso e se l’è cavata con una (comunque pesante) prognosi di 25 giorni e con un ovvio stato di choc che questa sera verrà raccontato alle Iene.

Il video dell’aggressione subita da Francesco Rubini