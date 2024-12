Quando mancano ormai solo poche ore al Natale 2024, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di criticità contenente un’allerta meteo per sei regioni del nostro Paese. Sulla nostra penisola sta infatti transitando una perturbazione originaria dell’oceano Atlantico che sta portando con se una massa di aria fredda, che sta causando maltempo e anche un clima piuttosto freddo, anche se non particolarmente rigido. In ogni caso la situazione è in divenire ed è probabile che proprio a causa di questo passaggio di maltempo, nelle prossime ore si possa verificare un crollo delle temperature, portando così ad un Natale molto freddo e soprattutto con la neve, in varie zone d’Italia.

Ma vediamo nel dettaglio quali sono le regioni raggiunte da allerta meteo per questa giornata di oggi, 24 dicembre 2024, vigilia di Natale. Il bollettino della criticità ha previsto un’allerta meteo di colore gialla per rischio idraulico su Calabria, Sicilia e Abruzzo. Il rischio temporali è stato invece segnalato su Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. Infine il rischio idrogeologico su Abruzzo, Calabria, Lazio, Marche, Molise, Puglia e Sicilia. Ancora una volta, quindi, l’ondata di maltempo interesserà prevalentemente le regioni del centro sud, con una Italia che sarà spaccata in due nelle prossime ore.

ALLERTA METEO OGGI 24 DICEMBRE 2024: NESSUNA ORDINANZA COMUNALE

Non vi sono comunque importanti criticità (allerta meteo arancione o rossa), di conseguenza le varie amministrazioni comunali non hanno diffuso alcuna ordinanza di chiusura di uffici pubblici o parchi cittadini ne tanto meno di scuole, che in ogni caso sono oggi già chiuse per le festività natalizie.

Ma vediamo quali saranno le previsioni meteo di questo ultime ore che ci separano dal Natale, alla luce proprio dell’allerta meteo di cui sopra. Partiamo dalle regioni del nord, dove ci sarà un tempo soleggiato, soprattutto su Lombardia, Veneto, Piemonte, Valle d’Aosta, con qualche nuvolosità lungo le Alpi più a oriente e qualche nevicata in Alto Adige. Anche al centro il clima sarà in prevalenza soleggiato, soprattutto su Toscana, Lazio, ma anche Sardegna, Marche e Umbria occidentale.

ALLERTA METEO OGGI 24 DICEMBRE 2024: CHE TEMPO FARÀ

Sul resto del Paese sarà invece nuvoloso, con possibilità di piogge soprattutto sul versante adriatico, leggasi Abruzzo, la parte più meridionale delle Marche, ma anche il Molise e la Puglia. Pioverà anche a occidente, quindi sul versante tirrenico, leggasi in Campania, ma anche in Calabria e in Sicilia. Piogga infine anche sulla Basilicata.

La quota neve è data in forte calo, fino a 300-500 metri soprattutto sull’Appennino fra le regioni Abruzzo e Basilicata, mentre dovrebbe nevicare anche in Calabria e in Sicilia ma sopra i 700 metri. Le temperature massime, come accennato sopra, saranno date in forte ribasso nelle zone interessate dal maltempo, soprattutto al sud e sulle grandi isole. Una tendenza che dovrebbe proseguire anche domani, con il centro nord baciato dal sole e invece le regioni del sud con piogge e neve sui rilievi anche a bassa quota: sarà quindi un bianco Natale per numerosi paesi.