Altra giornata di allerta meteo per la nostra penisola quella di oggi, sabato 21 dicembre 2024. Nell’ultimo weekend prima di Natale, l’Italia viene investita da una nuova perturbazione che ha iniziato a far sentire i suoi primi effetti fin da ieri, venerdì 20 dicembre 2024. Alla luce del maltempo previsto per le prossime ore la protezione civile ha deciso di pubblicare un bollettino di criticità, segnalando l’allerta meteo arancione e gialla per un totale di sette regioni. La zona più attenzionata, ancora una volta, sarà quella dell’Emilia Romagna, per cui i tecnici hanno deciso di diramare un’allerta meteo di colore arancione per rischio idraulico su gran parte della regione.

Non sono infatti da escludere delle piene, in particolare del Secchia e dell’Enza, di conseguenza si è deciso di alzare l’alert al secondo livello su una scala di tre. In merito invece all’allerta meteo gialla, oltre all’Emilia Romagna si segnalano altre sei regioni, tutte dislocate al centro sud, leggasi Marche, Umbria, Molise, Campania, Calabria e infine Sicilia. Nel dettaglio, l’allerta temporali è stata segnalata per Calabria, Molise e Sicilia.

ALLERTA METEO OGGI, L’ELENCO NEL DETTAGLIO

Quella per rischio idraulico, sempre gialla, invece per Calabria ed Emilia Romagna, infine, quella per rischio idrogeologico per Calabria, Campania, Marche, Molise, Sicilia e infine Umbria. Tutta colpa, come segnala Meteo.it, di una perturbazione che è arrivata sull’Itala provenendo dall’oceano Atlantico, e che porterà appunto maltempo su gran parte della nostra nazione, soprattutto piogge, ma anche neve e forte vento.

Una perturbazione, la numero 5 di questo mese, che è stata già ribattezzata Tempesta Dionisio e che farà registrare maltempo diffuso soprattutto al centro sud, a cominciare da Abruzzo, quindi Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria (soprattutto nella zona più a sud) e la parte nord della Sicilia.

ALLERTA METEO OGGI, LE PREVISIONI PER LE PROSSIME ORE

Dopo i forti venti di ieri al nord, anche per oggi sono segnalati nelle regioni settentrionali e in Toscana, comunque in attenuazione, mentre le temperature sono date in calo sensibile in tutta Italia con possibili gelate soprattutto sulla pianura Padana. Un tipico clima invernale quindi, ed è quasi una notizia visto che negli ultimi anni siamo stati abituati a dei Natali che erano quasi miti.

Il tempo instabile si registrerà maggiormente su Sicilia, Campania e Calabria, comunque dato in miglioramento nel corso della giornata, e attenzione anche all’Emilia Romagna, l’unica regione raggiunta dall’allerta arancione e dove potrebbero verificarsi delle piogge, anche di carattere intenso, per gran parte della giornata. In questo ultimo fine settimana natalizio, quindi, sarà necessario armarsi di cappotto, piumino e spesso e volentieri ombrello per gli ultimi regali prima della grande festa: cosa succederà poi a Natale 2024 lo scopriremo nei prossimi giorni quando le previsioni meteo saranno senza dubbio più certe: chissà che alla fine non si verifichi veramente un bianco Natale…