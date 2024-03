Alma e Annesa, chi sono le figlie di Amedeo Minghi/ La prima apparizione in tv da adulte accanto al padre

Alma e Annesa, le figlie di Amedeo Minghi, hanno ricoperto un ruolo chiave nel sostenere il padre dopo la morte dell’amata mamma

Alma e Annesa sono il frutto d’amore della storia tra il cantante Amedeo Minghi e la moglie Elena Paladino. La morte della compagna, avvenuta nel 2014, ha segnato un terribile punto di svolta nella vita dell’artista, che però ha sempre potuto contare sul supporto delle sue figlie. Ma chi sono e di cosa si occupano Annesa e Alma Minghi? Andiamo subito a scoprirlo. Annesa e Alma Minghi sono le figlie del celebre artista Amedeo Minghi e della moglie Elena Paladino.

Elena Paladino, chi era la moglie di Amedeo Minghi e la morte nel sonno/ "Per chi vive, lo strazio è grande"

Entrambe hanno sempre avuto un ottimo rapporto coi genitori e, come dicevamo, sono state particolarmente vicine al padre nel momento in cui la madre è venuta a mancare nell’ormai lontano 2014. Per quanto riguarda la vita privata e la carriera delle figlie di Amedeo Minghi, sappiamo che Annesa Minghi lavora nel mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento, come organizzatrice di eventi e wedding planner.

Un tuffo nella vita privata di Annesa e Alma, le figlie di Amedeo Minghi e Elena Paladino

Non si conosce molto altro della vita privata delle figlie di Amedeo Minghi, due persone estremamente riservate e decisamente meno conosciute del padre cantante. Quel che ricordiamo, tuttavia, è la prima apparizione televisiva di Annesa e Alma, che insieme al papà parteciparono ad una puntata di Domenica Live del 2017 nella quale, intervistate dalla conduttrice Barbara d’Urso, riavvolsero il nastro delle emozioni e raccontarono la loro storia familiare, inclusi il rapporto con mamma Elena, morta improvvisamente nel sonno nel 2014.

Delle due figlie di Amedeo Minghi, soltanto Annesa Minghi sembra avere un profilo sui social, su Instagram, dove si scorge qualche foto col padre e alcuni momenti della sua vita privata. Per il resto, pare prevalere il mistero sulle figlie Annesa e Alma.











