Figlie Amedeo Minghi, chi sono Annesa e Alma

C’è stato un grande amore nella vita di Amedeo Minghi, la moglie Elena Paladino, dalla loro unione sono venute al mondo le figlie Annesa e Alma, convolarono a nozze nel 1973, un matrimonio durato oltre quarant’anni, nel 2014 però la donna è imrpovvisamente morta nel sonno. Quando è venuta a mancare il famosissimo artista ha dovuto fare i conti con un dolore immenso, fortunatamente però ha potuto contare sull’affetto e la vicinanza delle figlie. Cosa sappiamo su di loro? In più occasioni il cantautore ha fatto sapere che il loro è un rapporto speciale, avevano un bellissimo legame anche con la madre.

A differenza del padre, Annesa e Alma non sono personaggi noti nel mondo della spettacolo, entrambe sono molto riservate e sono rimaste quasi sempre lontane dai riflettori, la loro prima apparizione sul piccolo schermo risale al 2017, durante un’ospitata a Domenica Live insieme ad Amedeo Minghi, dove avevano ricordato la madre e avevano parlato del loro rapporto. Nel 2023 Alma Minghi è approdata insieme al padre a Uno Mattina Estate, sulla scomparsa di Elena Paladino aveva detto che è stata una perdita inaspettata, ma nonostante l’immenso dolore sono stati forti e questo li ha uniti ancora di più. In una vecchia intervista concessa a La volta buona, Amedeo Minghi aveva rivelato: “Non sono un grande padre, perché sono sempre distratto, viaggio, faccio, sono a suonare… È un peccato”.

Figlie Amedeo Minghi, cosa fanno nella vita Alma e Anna?

Come è stato già accennato le figlie di Amedeo Minghi sono molto riservate, infatti non sono molte le informazioni che si conoscono sul loro conto. Sappiamo che Annesa Minghi lavora nel mondo dell’intrattenimento e dello spettacolo, è una wedding planner ed organizzatrice di eventi, il lavoro della sorella invece non è mai stato svelato.

Qualche tempo fa Amedeo Minghi ha spiegato il significato dei nomi che lui e la moglie Elena Paladino hanno deciso per le loro figlie. Durante una passata ospitata a La Volta Buona a Caterina Balivo aveva svelato che Annesa derivava da un modo sardo di dire Anna, invece Alma significa letteralmente anima, il noto cantante farà capolinea oggi nello studio de La Volta Buona, dove sicuramente parlerà del suo nuovo album ‘Anima sbiadita’, pubblicato dopo ben otto anni dalla sua ultima fatica musicale, e prenderà sicuramente la parola anche sulla famiglia e sui figli.

