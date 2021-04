Alpha Woman, Claudia Ioana Voinescu/ Ai cilindroni di Ciao Darwin fallisce ma…

Alpha Woman ai Cilindroni di Ciao Darwin a Grande richiesta contro Alessandro Cecchi Paone (non senza polemiche)

Non c’è niente da fare per Alpha Woman ai cilindroni di Ciao Darwin 8 oggi in replica con il titolo di Ciao Darwin a Grande richiesta. Al suo cospetto la produzione ha piazzato un vero e proprio luminare, Alessandro Cecchi Paone, in rappresentanza della tv in sfida con il web, ed è inutile dire che la gara alla fine è andata proprio a lui facendo gridare allo scandalo sui social tra chi è convinto che sia tutto pilotato: come mettere il conduttore e divulgatore scientifico contro una giovane ragazza che, seppur preparata non potrà mai avere le conoscenze del suo rivale? La polemica lascia comunque il tempo che trova visto che Claudia Ioana Voinescu in arte Alpha Woman ha fallito anche sulle domande a cui avrebbe dovuto rispondere a occhi chiusi visto che erano relative proprio al mondo del web. Il resto lo scopriremo nella puntata di questa sera o, meglio, lo ricorderemo visto che è l’ennesima replica di Ciao Darwin ad andare in onda.

Alpha Woman, Claudia Ioana Voinescu, chi è?

Ma chi è Claudia Iana Voinescu? Alpha Woman, con oltre un milione e mezzo di follower su Instagram, ama definirsi una Social Media Manager e Content Creator per una delle più grandi community online di donne italiane che prende il suo nome. Nonostante il percorso di studi in Architettura, la passione per il Management ha preso il sopravvento sul suo percorso e così ha deciso di dedicarsi al Management of Built Environment mettendo insieme le sue passioni. Cosa sarà in grado di mostrare questa sera e come finirà la sfida con Cecchi Paone nonostante le “differenze”?

