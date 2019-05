CIAO DARWIN 2019, WEB VS TV/ Madre Natura e diretta: Il Pancio ed Enzuccio e Paola Perego capitani

Ciao Darwin 2019: web contro TV, ultima puntata

Come ogni settimana, anche oggi, venerdì 17 maggio, in prima serata su canale 5, va in onda Ciao Darwin 2019. Paolo Bonolis, affiancato dallo storico compagno di viaggio Luca Laurenti, conduce la nona puntata della sua trasmissione giunta all’ottava edizione. Dopo il grande successo ottenuto dalla puntata dedicata alla sfida tra i Tifosi della Juventus e i tifosi di tutte le altre squadre che ha incollato davanti ai teleschermi 4.135.000 spettatori pari al 22.4% di share (gli ultimi minuti al 20.9% con 1.644.000 spettatori), l‘appuntamento odierno regalerà davvero tanto divertimento ai telespettatori di canale 5. La sfida di questa sera metterà l‘uno contro l‘altro due mondi diametralmente opposti come quello del web e quello della tv. I protagonisti del web sono sempre più popolari al punto da rubare la scena ai personaggi televisivi. Entrambe le squadre saranno rappresentate da due capitani: chi saranno? Andiamo a scoprire tutto.

Il Pancio ed Enzuccio e Paola Perego capitani a Ciao Darwin

Il mondo del web e il mondo della tv sono i protagonisti della nona puntata di Ciao Darwin 2019. A rappresentare il mondo del web ci sarà il duo Il Pancio ed Enzuccio, molto famosi su Youtube per i loro video divertenti e sui social diventati ormai famosissimi. A rappresentare, invece, il mondo della tv sarà Paola Perego, una delle conduttrici più amate dal pubblico, padrona di casa di tantissime trasmissioni di successo. I componenti delle due squadre si sfideranno affrontando diverse prove che divertono puntualmente il pubblico. Le prove più amate sono sicuramente quella della Macchina del Tempo, la prova coraggio, la sfilata e la sfida dei cilindroni che determina la vittoria di una squadra.

Chi sarà Madre Natura di Ciao Darwin 2019 web vs TV?

La più amata da pubbico di Ciao Darwin 2019, però, è sicuramente Madre Natura. Dopo Ema Kovac, Angelina Michelle, Vanja Josic, Cicelys Zelies, Sara Vulinovic, Sara Croce e Alba Vejseli, ad infiammare i telespettatori della scorsa puntata è stata la brasiliana Michelle “Michelly” Sander, modella 21enne con un fisico tonico e con le curve al punto giusto e fidanzata del calciatore Petagna. Michelle ha ricevuto tantissimi complimenti, ma anche diverse critiche a cui ha risposto esprimendo la propria gioia per la possibilità che le è stata data sui social. C’è, dunque, molto attesa per scoprire chi sarà la nuova Madre Natura. A chi toccherà? Lo scopriremo questa sera.



