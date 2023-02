Altezza Paola Egonu, quanto è alta/ Un problema? “All’inizio non era coordinata…”

Altezza Paola Egonu: “Coordinazione non era delle migliori”

L’altezza straordinaria di Paola Egonu è nota, eppure ha stupito comunque Gianni Morandi, che infatti appena ha visto la campionessa di volley al Festival di Sanremo 2023 le ha chiesto se avesse anche i tacchi. In effetti, non ne ha bisogno, visto che la schiacciatrice italiana è alta 1,93 metri. Quando gioca, riesce anche a “volare” fino a 344 centimetri d’altezza. Eppure, l’altezza non sempre è stata vissuta come una dote da Paola Egonu.

Le sue doti fisiche erano fuori dal comune sin da quando era ragazzina. Infatti, l’altezza di Paola Egonu rischiava di diventare un boomerang per lei. «Naturalmente la coordinazione non era delle migliori, vista anche l’altezza», disse il suo primo presidente Mencarelli ricordandone gli inizi.

Quanto è alta Paola Egonu: i numeri da record della campionessa

Paola Egonu ha dovuto lavorare molto su se stessa, anche per le sue doti fisiche fuori dal comune. Infatti, oggi la campionessa di volley viene celebrata non solo per titoli con club e nazionale, ma anche perché è stata capace di raggiungere i 344 centimetri di altezza in schiacciata, praticamente circa 135 centimetri di elevazione e 330 a muro. Numeri incredibili, unici, infatti nessuna pallavolista è riuscita prima a raggiungere quel tipo di altezza in schiatta e a muro. Come evidenziato da Fanpage, per rendere l’idea dell’altezza incredibile di Paola Egonu e delle sue doti, si può tenere presente che il pallavolista più alto di sempre, Dmitrij Muserskiy, che è alto 216 centimetri, è arrivato fino a 350 centimetri in schiacciata. C’è poi lo “Zar” Ivan Zaytsev, che si è “alzato” fino a 355 centimetri in schiacciata a 348 a muro.

