Paola Egonu, chi è il fidanzato Leonardo Puliti: la speciale dedica

Ci sarà anche Paola Egonu tra le super ospiti di Milly Carlucci, per la prima puntata di Ballando con le Stelle 2024, che inizierà questa sera sabato 28 settembre su Rai1. Una presenza confermata e che era nell’aria da tempo per la rinomata pallavolista azzurra, che aveva già strizzato l’occhio a Milly Carlucci, in tempi non sospetti. “Se mi sto allenando per Milly Carlucci? Vedremo, questa è un’altra storia, non posso anticipare nulla”, aveva detto non molto tempo fa, dribblando alcune domande sulla possibile partecipazione al talent di Raiuno, anche se la sua presenza, come dicevamo, è stata confermata e questa sera, sabato 28 settembre, porterà tutta la sua energia e il suo carisma sul palco di Ballando con le Stelle 2024, magari condividendo col pubblico le emozioni che hanno fatto sognare i tifosi azzurri alle Olimpiadi di Parigi.

Paola Egonu da qualche tempo ha trovato la felicità in amore, visto che è fidanzata da qualche tempo con Leonardo Puliti, un uomo speciale per la campionessa olimpica che ha dedicato proprio qualche settimana fa un pensiero speciale all’azzurra: “Hai un grande cuore e lo hai proclamato al mondo non con grandi parole ma attraverso grandi azioni, prometti a te stessa di vivere confidando che il mondo sia dalla tua parte finché segui sinceramente la tua parte migliore”.

Paola Egonu, dal campo della pallavolo al palco di Ballando con le stelle 2024

Adesso per la pallavolista Paola Egonu è arrivato il momento di mettersi alla prova sul palco di Ballando con le Stelle 2024, dove è attesa da un pubblico veramente vasto, sia in studio sia a casa in tv. Non è di certo la prima volta in tv per la giocatrice azzurra che aveva partecipato nientedimeno che al Festival di Sanremo come ospite di Amadeus, un paio d’anni fa.

Ora cambia il contesto, ma non la rete televisiva e l’importanza dell’evento: Paola Egonu è pronta a dare il suo contributo e lasciare il segno nella prima puntata di questa nuova stagione di Ballando con le stelle lo farà portandosi nel cuore l’amore che sta vivendo da qualche tempo. Paola Egonu e il fidanzato Lorenzo Puliti sono infatti apparsi molto vicini proprio nelle settimane delle Olimpiadi di Parigi 2024 e anche questa sera siamo certi che lui non mollerà il fianco dell’artista.

