Alunno troppo bravo: insegnante lo frena/ “Impegnati di meno, metti in imbarazzo i compagni”

Uno studente di una scuola primaria della Puglia, un bambino, sarebbe stato di fatto emarginato dalla sua insegnante in quanto troppo bravo. Un caso che fa saltare sulla sedia quello riportato dai colleghi di OrizzonteScuola, secondo cui il piccolo alunno sarebbe stato invitato a “rallentare” in quanto troppo bravo rispetto agli altri compagni di classe. In sostanza il piccolo aveva delle capacità superiori alla media ed era in grado di scrivere racconti dettagliati e ben costruiti che derivavano dalle sue conoscenze ma anche dalla sua creatività acquisite durante i numerosi viaggi con i genitori, ottenendo nel contempo sempre degli ottimi voti.

Smartphone, Generazione Z sta riscoprendo i Dumb Phones/ Tornano di moda i vecchi telefoni non connessi

Un alunno quindi da premiare e valorizzare, ma in maniera assurda sarebbe stato invece quasi “emarginato”. La notizia è stata riportata da Repubblica e fa riferimento all’anno scolastico 2022-2023, quindi quello passato. Durante lo stesso l’insegnante, dopo aver percepito un certo malumore fra i compagni di classe del bimbo, forse per via di un po’ di gelosia ma anche un complesso di inferiorità, alla fine avrebbe deciso di frenare il piccolo “genio”.

SCUOLA/ "Estate, continuità didattica, docenti: il mondo è cambiato e siamo rimasti indietro"

ALUNNO TROPPO BRAVO: INSEGNANTE LO FRENA: “ATTEGGIAMENTO PERICOLOSO”

A quel punto lo stesso bambino, compreso il cambio di atteggiamento nei suoi confronti, ha deciso di confidarsi con i suoi genitori e il papà ha raccontato a Repubblica: “L’atteggiamento della docente era molto pericoloso, rischiava di compromettere il rendimento scolastico di mio figlio”. Il padre ha quindi tenuto un colloquio con l’insegnante e questa ha risposto che il figlio era troppo bravo rispetto alla media e che lo stesso avrebbe dovuto applicarsi di meno in quanto “destabilizzava il rendimento di tutti gli altri”.

ADOLESCENTI IN CRISI/ Ricolfi: la scuola non c'entra, l'ansia viene da internet, serve più realtà

Una risposta ovviamente scioccante per il padre, che nessuna docente ha forse mai proferito fino ad ora; l’insegnante avrebbe infatti dovuto cercare di fare in modo che gli altri alunni prendessero esempio dal compagno più dotato, aumentandone il rendimento, e non frenare invece il rendimento e soprattutto l’entusiasmo del bimbo.

ALUNNO TROPPO BRAVO: INSEGNANTE LO FRENA: DOCENTE “ALLONTANATA”

Peccato però che il confronto fra il genitore e l’insegnante non sia bastato a cambiare la situazione, e stando a quanto riporta il quotidiano la docente è stata trasferita in un’altra scuola, ma comunque per motivi non legati a tale vicenda: le tempistiche fanno comunque venire qualche sospetto. L’episodio è avvenuto in una scuola del Salento e sembra che il diretto interessato abbia subito un forte trauma psicologico derivante dalla sua esclusione da parte dell’insegnante.

“Un atteggiamento, quello della docente, ritenuto anche molto pericoloso perché rischiava di compromettere il rendimento scolastico di mio figlio”, ha aggiunto il padre parlando sempre con il quotidiano nazionale. Non è ben chiaro ora come la situazione sia stata risolta, con la speranza che il cambio di insegnante abbia comunque fatto in modo che allo stesso alunno dotato sia stata data la possibilità di potersi esprimere al meglio. Una storia davvero paradossale, con la speranza che non ricapiti più.











© RIPRODUZIONE RISERVATA