Alvaro Morata, marito Alice Campello/ “Grazie, non ci avete lasciati soli quando…”

ALVARO MORATA, CHI E’ IL MARITO DI ALICE CAMPELLO

Chi è Alvaro Morata, il marito di Alice Campello? Questo pomeriggio l’influencer e modella veneziana, compagna di vita dell’ex attaccante della Juventus (e oggi militante tra le fila dell’Atletico Madrid), sarà nel parterre di ospiti della puntata del sabato di “Verissimo”. E il ritorno dell’imprenditrice di origini veneziane nel salotto televisivo di Silvia Toffanin sarà anche l’occasione per parlare del suo compagno, diventato da pochi giorni papà per la quarta volta e soprattutto la persona che ha tenuto informata la loro fan base di follower nelle ore drammatiche del ricovero in terapia intensiva di Alice subito dopo il parto.

Come si ricorda, infatti, Alvaro Morata dopo alcuni giorni di silenzio aveva raccontato attraverso i propri canali social la brutta esperienza che lui e la sua famiglia stavano vivendo: la moglie Alice aveva programmato il parto cesareo della loro quartogenita, Bella, per il 9 gennaio ma dopo aver dato alla luce la piccola erano sorte delle complicazioni tanto che la donna era stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva e si era pure resa necessaria una trasfusione di sangue, come raccontato negli ultimi giorni dalla diretta interessata.

LA DEDICA AD ALVARO MORATA, “SEI IL MIGLIOR PAPA’ PER I MIEI FIGLI”

Anzi, dopo aver tranquillizzato tutti sul fatto che il parto era andato bene (e condividendo pure i primi scatti della neonata, la prima femminuccia di casa dopo che erano arrivati in precedenza ben tra maschietti), Alvaro Morata aveva ammesso che “la mamma purtroppo ha avuto delle complicazioni (…) Alice è forte e un po’ alla volta sta recuperando”, rivolgendo un sentito grazie ai medici della Clinica Navarra che seguivano la moglie. E poi, pur non annunciando ancora che il pericolo era alle spalle, aveva trovato il tempo di rivolgere un altro pensiero al personale della struttura, ringraziando tutti “per non averci mai fatto sentire soli”.

Oggi, per fortuna, Alice Campello sta bene e nonostante alcuni strascichi dovuti a quella inaspettata ospedalizzazione ha recuperato perfettamente, godendosi la piccola Bella assieme al marito Alvaro Morata: anzi lo scorso 23 gennaio, a dimostrazione che tutto procede per il meglio, l’influencer e imprenditrice ha pure fatto il proprio ritorno allo stadio, segnatamente sulle tribune del “Wanda Metropolitano”, in occasione del match che l’Atletico Madrid di Diego Simeone aveva disputato contro il Valladolid: solo dieci giorni dopo la paura e il ricovero, ecco gli scatti dalla gara vinta per 3-0 a testimonianza di una ritrovata serenità. In questo periodo, fondamentale è stata anche la vicinanza di tanti VIP ed ex compagni del marito (soprattutto Paulo Dybala che è andato a trovarla di persona) per esprimere la loro solidarietà. “Sei l’amore della mia vita e il miglior papà che potessi scegliere per i miei figli” aveva poi scritto Alice, aggiungendo che Alvaro la fa sentire sempre al centro della sua vita.











