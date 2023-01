Alice Campello come sta dopo il parto/ Alvaro Morata: “Fuori dalla terapia intensiva”

Alvaro Morata e le condizioni di Alice Campello: “È fuori dalla terapia intensiva“

Alvaro Morata e Alice Campello possono tirare un grosso sospiro di sollievo dopo la paura vissuta nelle ultime ore. La coppia ha infatti dato il benvenuto alla piccola Bella, il loro quarto figlio, ma dopo il parto la fashion blogger ha avuto alcune complicanze che l’hanno portata al ricovero in terapia intensiva. A rivelarlo è stato lo stesso calciatore attraverso il suo profilo Instagram. Ora, però, il peggio sembra davvero passato. Sempre su Instagram, il calciatore ha rassicurato tutti pubblicando uno scatto con Alice e Bella sul letto d’ospedale e un dolcissimo messaggio.

“Ciao a tutti! Alice Campello ora è fuori dalla terapia intensiva ed è nella stanza, sta molto meglio e si sta riprendendo con Bella – scrive Morata – Sto ancora assorbendo tutto quello che è successo. Grazie Alice per avermi insegnato ancora una volta una lezione. Sei senza dubbio una combattente e un esempio per me. Sono stati senza dubbio i giorni peggiori della mia vita, ma sono fortunato ad averti. Sei la cosa migliore che mi sia capitata e la mia vita senza di te non avrebbe alcun senso. Grazie a tutte le persone che ci sono state vicine“. Infine, un ringraziamento anche ai dottori che si sono presi cura di lei.

Alvaro Morata e Alice Campello: la nascita della piccola Bella

Alvaro Morata e Alice Campello possono ora godersi la meritata felicità, dopo le difficili ore vissute. Ad informare delle complicazioni della fashion blogger dopo il parto era stato proprio il marito su Instagram, in cui aveva aggiornato i suoi followers annunciando anche la nascita della piccola. “Ieri è nata Bella ed è proprio come la sognavamo. La mamma purtroppo, dopo il parto che è andato benissimo, ha avuto delle complicazioni che ci hanno fatto spaventare molto. Alice è forte e un po’ alla volta sta recuperando” aveva scritto nella giornata di ieri.

Ora, però, il sole torna a splendere nella loro vita anche grazie alla nascita del loro quarto figlio. Dopo ben tre maschietti, la coppia ha infatti dato il benvenuto ad una femminuccia. L’annuncio del sesso del quarto bebè era stato condiviso, sempre per mezzo social, durante l’agosto dello scorso anno. Ora la famiglia di Alvaro Morata e Alice Campello si allarga e si tinge di rosa, con l’arrivo di Bella pronta a conquistare il cuore anche dei suoi fratelli maggiori.

