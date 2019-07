Alvaro Morte/ Il professore de La Casa di Carta: dal tumore alla rinascita

Quella di Alvaro Morte è stata sicuramente una parabola interessante e sempre positiva se solo pensiamo che qualche anno fa, quando era uno dei mille protagonisti della soap spagnola de Il Segreto, adesso è sotto gli occhi di tutti il suo cambiamento. Dall’anonimo dottore cattivo della soap spagnola (spesso criticato per la recitazione e per l’aspetto), adesso il suo ruolo ufficiale è quello del Professore de La Casa di Carta e questo lo rende quasi un mito tra rivoluzioni politiche e azione sul set. La sua carriera è sotto gli occhi di tutti e sicuramente in molti hanno notato il balzo in avanti dell’attore, ma altri si chiedono cosa sia nascosto dietro quegli occhi scuri e intensi e quella barba lunga e un po’ incolta che si trascina dietro ormai da anni. Perché se della vita lavorativa di Alvaro Morte ormai sappiamo tutto, della sua vita privata sono pochi i dettagli noti.

ALVARO MORTE TIENE BEN SEGRETA LA SUA VITA PRIVATA

Il Professore ci tiene alle sue cose private quasi come fossero i piani del suo prossimo colpo ne La Casa di Carta ma i fan più fedeli sanno bene che Alvaro Morte ha una donna al suo fianco, stilista Blanca Clemente, madre dei suoi due gemelli, Julieta e Leon. I due stanno insieme ormai da anni, sembra sei, e come coppia hanno dato vita anche ad una compagnia teatrale, la 300 Pistolas, lanciando un messaggio coinvolgente e moderno che però sta in piedi proprio grazie agli impegni lontano dal teatro. Anche lei è un’attrice e ci tiene alla sua privacy e questo rende difficile vedere foto di coppia dei due in giro sui social e non solo. Molto spesso Alvaro Morte è in giro soprattutto in questo periodo di promozione della serie e, in particolare, in queste ore si è ritrovato a Bogotà, senza moglie al seguito. Un giorno li vedremo recitare insieme? Magari nella prossima serie Netflix.

ALVARO MORTE E IL TUMORE ALLA GAMBA

Nella sua vita privata però non è stato tutto rose e fiori e lo stesso Alvaro Morte, in diverse interviste, ha raccontato del dramma che gli ha cambiato la vita, almeno il suo modo di prenderla e affrontarla: “Ho sofferto di un tumore a una gamba, all’inizio pensavo che sarei morto, poi che la mia gamba sarebbe stata tagliata… E non è successo niente, ma in quel momento stavo pensando: se morirò tra tre mesi, posso farlo tranquillamente? Ho rispettato le persone che mi circondano e che mi amano, sono stato fedele ai miei principi?”. Sicuramente questo lo ha reso anche più forte e lo ha spinto a ripensare alla sua vita e alle sue priorità come spesso accade in questi casi. Per fortuna quello è solo un incubo da dimenticare visto che non solo Il professore è rimasto in vita ma non ha dovuto rinunciare nemmeno alla sua gamba. Adesso per lui c’è solo un futuro da afferrare al volo.



