La casa di carta 3/ Al via su Netflix la terza stagione: cast, trama e nuovo budget

LA CASA DI CARTA 3, ANTICIPAZIONI DEL 19 LUGLIO 2019: LA SERIE TV

Il conto alla rovescia è finalmente terminato: La casa di carta 3 entrerà a far parte del catalogo di Netflix a partire da oggi, venerdì 19 luglio 2019. Terza stagione per la serie spagnola che è riuscita ad entusiasmare i fan di tutto il mondo e tante novità in arrivo. Il creatore Alex Pina ci svelerà che cosa succederà a Rio (Miguel Herrán), catturato in seguito alla rapina alla Zecca dello Stato che avrebbe dovuto fruttare al gruppo con le maschere di Salvador Dalì sul volto un bottino da ben 1 miliardo di euro. L’identità segreta di tutta la banda è in pericolo e per riuscire ad arginare possibili fughe di notizie non c’è altra soluzione: organizzare una nuova rapina. Questa volta a farne le spese sarà la Banca di Spagna. Per portare a termine il colpo, i protagonisti avranno bisogno di tre alleati ed altrettante new entry. Scopriremo così Palermo (Rodrigo de la Serna), Marsiglia (Luka Peros) e Bogotà (Hovik Keuchkerian), i tre nuovi personaggi che prenderanno vita fin dalle prime puntate del terzo capitolo. Inoltre vedremo all’interno della banda anche Stoccolma (Esther Acebo) e Lisbona (Itziar Ituno), oltre a Tokyo (Ursula Corbero); Il Professore (Alvaro Morte); Nairobi (Alba Flores); Denver (Jaime Lorente); Helsinki (Darko Peric); Alicia Sierra (Najwa Nimri) ed altri in ruolo secondario.

IL SUCCESSO È MONDIALE PER LA SERIE TV SUI MODERNI ROBIN HOOD

Uno dei dettagli più interessanti è data dalla presenza femminile grazie alla guida della Corbero, che in qualità di Tokyo guida lo spettatore con la sua voce narrante. “Donne che cercano il loro spazio, difendono i loro principi, lottano per i loro ideali”, ha sottolineato durante l’ultimo incontro con la stampa per smentire un collegamento fra lo show ed il movimento puramente femminista. Dal canto suo Peros ha già avuto modo di individuare il perché del successo della serie, a prescindere dal suo ruolo novello di Marsiglia. Secondo l’attore, gli spettatori infatti si identificano con i personaggi per via di quella lotta costante contro i poteri grossi, contro le banche che non fanno che impoverire le classi più deboli. Influenzate dai politici che promettono rivoluzioni che non avverranno mai. E così c’è bisogno ancora di sperare nella nascita di un moderno Robin Hood, che con la sua astuzia e la volontà di togliere ai ricchi l’eccesso dei loro tesoretti, per donare ai meno fortunati.

LA TRAMA

Uno dei dubbi più grandi su La casa di carta 3 riguarda invece la presenza di Berlin. Il personaggio interpretato da Pedro Alonso è stato infatti registrato fra i caduti del secondo capitolo, crivellato dai proiettili. Le foto di gruppo e le prime news sul cast invece lo annoverano fra i volti che vedremo nelle nuove puntate, anche se rimane da chiarire quale sarà il pretesto per vederlo di nuovo al fianco dei complici. Il trailer ufficiale invece non ha solo svelato che è stato Rio a finire nel mirino dei nemici, ma anche che il Professore è pronto per mettere in atto un colpo ancora più eclatante dei precedenti. “Non avevamo intenzione di tornare”, dice infatti giustificando la futura azione per via della provocazione di chi ha voluto colpirli. Ormai sicuri di potersi godere le ricchezze ottenute, i ladri sono impegnati nelle loro nuove vite quando verranno raggiunti dalla più terribile delle notizie. Tokyo raggiungerà il Professore in Thailandia, mentre Rio viene torturato duramente. La guerra è appena iniziata “e noi siamo la resistenza”, dice il personaggio di Morte. Clicca qui per guardare il trailer ufficiale de La casa di carta 3.



© RIPRODUZIONE RISERVATA