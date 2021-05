Alvaro Soler al Football Rock Live/ “Concerti e calcio sono mancati tanto alla gente”

Alvaro Soler ha parlato stamane con il programma di Rai Uno, Storie Italiane, presentando il suo ultimo singolo, un pezzo ovviamente latino che si candida a prossimo tormentone estivo: “Sto benissimo, ho trovato un posto a Milano molto magico, le Bahamas? No, sono a Milano”. Alvaro Soler parteciperà alla partita di calcio e al concerto per l’evento “Football Rock Live” che si terrà a Milano il 24 agosto, un evento di solidarietà: “Un evento molto divertente, servirà per unire le persone, alle persone è mancato tanto il calcio e sono mancati i concerti, io sono di Barcellona e il calcio è molto sentito, ci sono i bar pieni quando ci sono le partite ed è un’unione fantastica; lo stesso succede per i concerti, anche se faccio pop è un bell’invito, vi aspetto a tutti”.

Caso Mario Biondo, mamma/ “Individuata persona che era a casa sua prima della morte”

Alvaro Soler ha presentato poche settimane fa, dopo un anno di pausa, il suo nuovo singolo che si chiama “Magia”, una canzone dedicata ai fan e ovviamente anche un inno alla gioia di vivere. Un brano che tra l’altro anticipa l’uscita dell’omonimo album previsto la prossima estate e lavoro attesissimo dai milioni di suoi fan sparsi per tutto il mondo. Alvaro Soler ha realizzato due album e tantissimi singoli di successo a cominciare da “El mismo sol” e “La cintura”, pezzi iconici che gli hanno permesso di ottenere 4 miliardi di stream in tutto il mondo, due milioni di album venduti e 80 fra dischi d’oro e di platino.

LEGGI ANCHE:

Denise Pipitone, la 19enne di Scalea/ “Mi chiamo Denisa, disposta a fare test Dna”Denise Pipitone, ex procuratore di Marsala/ “La bimba di Milano è lei al 90%”

© RIPRODUZIONE RISERVATA