Alvaro Soler/ “Così io e la mia fidanzata Sofia Ellar ci siamo detti addio”

È da poco uscito Magia, il suo nuovo singolo, e Alvaro Soler è già pronto a presentarlo in Italia ospite della nuova puntata di Domenica in. Il cantautore spagnolo, reduce dal successo dei tormentoni estivi La cintura, Sofia, El mismo sol, Yo contigo, tù conmigo e Libre (quest’ultimo cantato in coppia con Emma Marrone), torna quest’anno più ‘maturo’ se non altro dal punto di vista anagrafico. Alvaro ha da poco compiuto 30 anni, ed è pronto a festeggiarli in maniera più movimentata di quanto non ha potuto fare lo scorso 9 gennaio. Quello della pandemia non è stato un bel momento nemmeno per lui: “La prima parte”, in particolare, “è stata abbastanza horror. L’ho vissuta a Madrid, quando non si poteva uscire di casa, mentre il mio team qui a Berlino faceva la vita di tutti i giorni. Ora mi trovo a Berlino ed è tutto chiuso, mentre a Madrid la gente frequenta negozi e ristoranti. Continuo a prendere le decisioni sbagliate”.

Christine Grady, Megan, Jennifer e Alison, moglie e figlie Anthony Fauci/ "L'amore.."

Alvaro Soler: il 9 luglio esce il suo nuovo album

Alvaro Soler descrive questo periodo in maniera ironica, quasi a voler esorcizzare la tristezza e il senso di frustrazione che deve aver caratterizzato la sua vita artistica in questo periodo. Al pari dei suoi colleghi, infatti, anche Soler ha dovuto rinunciare ai live, e tuttora non sa quando potrà tornare a esibirsi. Adesso pensa al suo nuovo album, che uscirà precisamente il 9 luglio e che non vede l’ora di completare: “Devo consegnarlo alla casa discografia entro tre settimane. Quanto ad umori è un mix di suggestioni: riusciamo ad incontrare gioia e felicità solo quando abbiamo un equilibrio interno che ci consente di riconoscerle. Per questo durano poco, perché il nostro equilibrio è incostante. Pure l’album è così un po’ allegro e in po’ malinconico legato alle esperienze che sto vivendo”.

Incidente Francesco Nuti, cos'è successo e come sta oggi?/ "Sedia a rotelle e.."

Alvaro Soler parla dell’addio alla fidanzata Sofia Ellar

Una delle esperienze che più l’hanno segnato, in questi ultimi mesi, è stato il sofferto addio a Sofia Ellar, protagonista della canzone omonima: “Con Sofia ci siamo chiesti se e quando dare l’annuncio. Entrambi stiamo lavorando ai nostri dischi e il rischio di essere fraintesi era grosso. Visto che qualcosa era già affiorata sui social, abbiamo pensato di dare l’annuncio in maniera discreta e semplice come siamo entrambi”. Nella stessa intervista, rilasciata al quotidiano Il Giorno il 14 aprile, Alvaro Soler rende note le sue aspettative a proposito di concerti: “Questa estate sarà dura. Ma l’8 marzo dell’anno prossimo sarò al Fabrique. Intanto qui in Germania, pur di inventarci qualcosa, ogni tanto suoniamo sui prati per la gente che sta facendo il pic-nic”.

LEGGI ANCHE:

GIULIANA GAGLIARDI, MOGLIE PEPPINO DI CAPRI/ "Dopo la sua morte, di notte.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA