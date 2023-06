Alvaro Soler si è sposato con Melanie Kroll/ L’annuncio con delle foto social

Alvaro Soler e Melanie Kroll si sono sposati: l’annuncio sui social

Alvaro Soler, amatissimo ex giudice di X-Factor, e la modella tedesca Melanie Kroll sono convolati a nozze! La cerimonia è avvenuta circa un mese fa in riservatezza, adesso la coppia lo ha annunciato sui social con degli scatti eloquenti. Entrambi vestiti di bianco e del loro più bel sorriso, sono andati all’altare diventando marito e moglie: “Si, queremos» («Sì, lo vogliamo»)”.

Alvaro Soler, cantante del tormentone estivo El mismo Sol, ha chiuso un’importante relazione con Sofia Ellar durata cinque anni. I due avrebbero dovuto sposarsi, ma qualcosa è andato storto e si sono lasciati. Lo scorso anno, il cantante è stato visto per la prima volta in compagnia di Melanie Kroll a un evento presso Berlino.

Isabella Sophie Paruzzo, talento musicale di soli 12 anni, ha parlato della sua esperienza a The Voice Kids in Germania. Ai microfoni de I Fatti Vostri la giovane prodigio ha parlato del suo sodalizio con Alvaro Soler con cui ha duettato.

“Mi ha scelto nel suo team, ci siamo conosciuti, adesso abbiamo un contratto molto stretto, ci scriviamo via chat ed è stato molto gentile, mi ha sempre supportato. Mi ha mandato un video e abbiamo duettato a distanza, io in Italia lui in Germania. Ho studiato l’armonia, ho improvvisato le voci, le abbiamo registrate e con un software le abbiamo montate” ha affermato Isabella poi ha aggiunto: “Ho scritto un brano per Alvaro Soler, il mio sogno è fare la cantautrice e sto scrivendo dei brani. In questo periodo canto in italiano, inglese, spagnolo, anche in francese e tedesco, ma vorrei cantare tanto in inglese da grande”.

