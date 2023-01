Isabella Sophie Paruzzo: “Ho scritto un brano per Alvaro Soler”/ “Nel mio futuro…”

Isabella Sophie Paruzzo, talento della musica di soli 12 anni, originaria di Verona, è stata ospite de I Fatti Vostri, su Rai Due. Lo scorso mese di marzo si è esibita con il suo immancabile ukulele a Italia’s Got Talent e oggi è tornata ad esibirsi in diretta tv: “Durante il lockdown cercavo qualcosa di nuovo, suonavo il pianoforte e la chitarra, i miei genitori mi hanno regalato l’ukulele e mi sono subito appassionata”.

Poi ha continuato: “Il mio primo concorso a cui ho partecipato è stato a nove anni, un concorso a Roma con Mogol, sono arrivata decima su 20mila partecipanti e poi sono andato a The Voice Kids in Germania visto che mia mamma è tedesca e io sono di madrelingua”. Isabella Sophie Paruzzo si è presentata con un peluche: “E’ il mio portafortuna, lo porto sempre con me in tutte le esibizioni”. Durante The Voice Kids ha conosciuto Alvaro Soler: “Mi ha scelto nel suo team, ci siamo conosciuti, adesso abbiamo un contratto molto stretto, ci scriviamo via chat ed è stato molto gentile, mi ha sempre supportato”.

ISABELLA SOPHIE PARUZZO E IL SODALIZIO CON ALVARO SOLER

I due hanno fatto anche un video assieme: “Mi ha mandato un video e abbiamo duettato a distanza, io in Italia lui in Germania. Ho studiato l’armonia, ho improvvisato le voci, le abbiamo registrate e con un software le abbiamo montate”. Alvaro Soler ha invitato poi Isabella Sophie Paruzzo ad un concerto a Berlino: “I miei compagni sono super fan, mi sostengono sempre, sono orgogliosi di me anche i prof, e mi chiedono di cantare per loro”.

Sul rapporto con il papà: “Lui è un po’ pazzerello, ha idee un po’ buffe, suona il pianoforte con le mani incrociate dietro e quindi ho preso da lui, suono l’ukulele al contrario”. Isabella Paruzzo ha concluso: “Ho scritto un brano per Alvaro Soler, il mio sogno è fare la cantautrice e sto scrivendo dei brani. In questo periodo canto in italiano, inglese, spagnolo, anche in francese e tedesco, ma vorrei cantare tanto in inglese da grande”.

