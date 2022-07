Alvaro Soler/ Torna il re dell’estate con un nuovo tormentone

Alvaro Soler è il re della bella stagione e oggi lo ritroveremo a Battiti Live 2022.. Da qualche anno a questa parte non vi è stata neanche una sola estate senza un suo tormentone a risuonare nelle casse di qualsiasi posto si visitasse, l’artista a partire dal 2015 ha scalato le classifiche alla velocità della luce, con canzoni che sono entrate di diritto a far parte delle tracce più ascoltate e riprodotte di sempre come Sofia, La cintura e così via. Quest’anno, in vista dell’estate, ha pubblicato un nuovo singolo intitolato Solo Para ti, che in davvero pochissimo tempo si è imposto fra i brani più apprezzati del 2022, al ritmo del suo bel ritornello, ben impresso ormai nella mente di tutti. Un altro singolo che però non sembra lasciar sfuggire neanche una stazione radio è Magia, inedito che farà parte dell’omonimo disco in uscita il nove luglio. Inoltre, nel frattempo, Alvaro Soler, è impegnato nel Magia European Tour 2022, che ha già visto due tappe nel nostro paese a marzo, a Padova e Milano. Per le date di questa estate i biglietti sono acquistabili su siti come su Ticketmaster, Ticketone, Vivaticket e in tutti i punti vendita autorizzati.

Alvaro Soler pronto per un nuovo successo

Alvaro Soler ha aspettato a lungo questo momento, non vedeva l’ora di ritornare alla ribalta dopo questi anni così delicati e in un’intervista egli stesso ha fatto una bella riflessione su quello che ha significato la pandemia per lui ed in particolare l’isolamento. L’artista ha confessato che durante questo periodo ha avuto un bel po’ di tempo per riflettere e questo lo ha in un certo senso costretto a riscoprire se stesso e quanto possano essere belle e importanti anche le più piccole cose che ci accadono ogni singolo giorno. La vita è breve, ha detto, e dobbiamo imparare a cogliere la magia di un abbraccio o di un tramonto scorto per caso dietro l’angolo di casa. Ha affermato anche di aver riscoperto un grande senso di umanità e solidarietà in sè stesso e negli altri, e tutto questo ha fatto sì che in lui si risvegliasse un forte desiderio di tornare a fare musica il prima possibile, musica che avrebbe dovuto contribuire ad unire le persone in un momento assai difficile, diffondendo fiducia e speranza in quello che ci aspetta.

Alvaro Soler è single?

Alvaro Soler al momento sembra essere single, dopo cinque lunghi e intensi anni di fidanzamento sembra ormai che la sua relazione sia giunta al termine da qualche mese e non ci sono notizie rilevanti sulla situazione sentimentale del cantante. Dall’altra parte, però, in questi ultimi giorni Alvaro sta diventando una vera star del web e del mondo dei meme, in particolar modo per due motivi; il primo è senz’altro la gaffe di Elisabetta Gregoraci durante l’ultima tappa del Battiti Live,: al momento di annunciare l’arrivo sul palco dell’artista spagnolo, la bella showgirl ha completamente sbagliato il cognome del cantante, confondendolo con quello di un’altra ragazza molto nota nel mondo dello spettacolo. L’altro evento che invece ha scatenato i fan di instagram e tik tok è stata la notizia che Alvaro stia prendendo lezioni per imparare a parlare corsivo da una giovane tik toker…forse è meglio che torni a cantare!

El Mismo Sol di Alvaro Soler live in Barcellona













