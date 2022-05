Alvaro Vitali concorrente al Grande Fratello Vip?/ “Ci andrei a condizione che…”

Alvaro Vitali vuole entrare nella casa del Grande Fratello Vip: “Ci andrei ma…”

In queste settimane si era vociferato di una partecipazione di Alvaro Vitali al Grande Fratello Vip. L’attore ha rotto il silenzio e al Settimanale Nuovo ha fatto chiarezza. Tra i primi ad accostare Pierino al reality show è stato il sito “Dagospia“, in cui hanno rivelato come gli autori starebbero in trattativa con alcuni attori. Alvaro Vitali che ha interpretato il personaggio di Pierino in numerosi film a cavallo fra gli anni ’70 e ’80 ha dichiarato: “Al Grande Fratello Vip? Ci andrei, mi divertirei tantissimo, ma porterei volentieri mia moglie Stefania”. Alvaro Vitali ha confessato che all’interno della casa potrebbe garantire qualche risata facendo un po’ il Pierino della situazione: “Farei il Pierino della situazione garantendo qualche risata. Ce ne sarebbe bisogno, a volte i concorrenti sono mosci. L’unica cosa che mi preoccuperebbe un po’ sarebbe il dover restare chiuso nello stesso posto per tante settimane. Penso però che cercherei di adattarmi. In fondo l’uomo riesce a farlo in ogni situazione”.

Il noto attore romano protagonista del filone della commedia sexy all’italiana è fatto veramente la storia, ma nel suo passato ha dovuto affrontare e sconfiggere un mostro chiamato depressione, e ad aiutarlo a uscir fuori da una situazione così difficile è stata la moglie Stefania con cui sta insieme dal 1997 e con cui è sposato dal 2006. Il suo amore l’ha salvato e l’ha anche aiutato a reinserirsi nel mondo dello spettacolo.

Alvaro Vitali ha cambiato idea sui reality? “Esempi di soldi buttati…”

Alvaro Vitali ha raccontato anche del suo momento buio. A tendergli la mano e ad aiutarlo a rimettersi in carreggiata è stata proprio la moglie Stefania. Nell’intervista al Settimanale Nuovo, Alvaro ha raccontato: “Stavo combattendo contro la depressione. Pensavo che la mia carriera di attore fosse finita per sempre. Il telefono aveva smesso di squillare, registi e produttori non mi proponevano più alcun progetto. Invece di darmi all’alcol e alla droga sono caduto nel tunnel della depressione”. La presenza di Stefania nella sua vita è stata però fondamentale e solo grazie a lei Alvaro è riuscito a rialzarsi: “E’ stato il suo amore a salvarmi. Lei mi ha aiutato a reinserirmi nel mondo dello spettacolo facendomi ritrovare l’autostima. Nel corso della mia lunga carriera ho fatto tanti film ma non mi sono mai arricchito. I compensi non erano da capogiro, facevo cinque film l’anno ma mi pagavano mensilmente come fossi un operaio del cinema”, ha confessato.

Ora Alvaro Vitali si prepara per debuttare nel reality anche se in un’intervista di qualche tempo fa l’attore si era scagliato contro questo tipo di programmi: “Il ‘Grande Fratello Vip’ e ‘L’isola dei famosi’ sono due esempi di soldi buttati, non capisco a cosa servano questi programmi. Che cosa può insegnare una trasmissione del genere? La gente ne parla male e continuano a farli”. Avrà cambiato idea?











